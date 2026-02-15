Najtačniji nedeljni horoskop od 16. do 23. februara: Mlad Mesec u Vodoliji preporodiće ova 4 znaka

Najtačniji nedeljni horoskop za narednu nedelju predviđa preporod za Ovnove, Rakove, Vage i Jarčeve. Šta kaže za vaš znak?

Pred nama je period koji određuje budućnost. Najtačniji nedeljni horoskop od 16. do 23. februara predviđa da Saturn i Neptun koji se nalaze u Ovnu, imaju snažan uticaj na Ovnove, Rakove, Vage i Jarčeve.

Osim toga, stiže nam pomračenje Sunca u Vodoliji ali i mlad Mesec u istom znaku 17. februara. Pred nama su dani u kojima će odluke biti od presudnog značaja za budućnost.

OVAN

Posao – Saturn vam donosi ozbiljnost i potrebu za disciplinom. Imaćete više obaveza nego obično, ali uz dobru organizaciju možete da napravite veliki korak napred.

Ljubav – Moguća je emotivne konfuzija. Venera u Ribama donosi vam period u kojem će vam biti privlačno sve što je tajno i misteriozno.

Zdravlje – Lošije.

BIK

Posao – Fokusirajte se na dugoročne ciljeve. Saturn i Neptun u Ovnu donose vam tajne neprijatelje na poslu, pa budite oprezni sa poverenjem. Pomračenje Sunca može da uslovi promenu posla.

Ljubav – Osećate potrebu za sigurnošću. Partner očekuje više pažnje. Uz uticaj pomračenja biće veoma teško napraviti kompromis u narednom periodu.

Zdravlje – Lošije.

BLIZANCI

Posao – Biće mnogo komunikacije i dogovora. Pazite na nesporazume i proveravajte informacije. Mogućnost potpisivanja važnog dokumenta na poslu.

Ljubav – Flert i nova poznanstva su naglašeni. Venera u Ribama slobodnim Blizancima donosi ljubav preko posla.

Zdravlje – Bolje.

Moguće komplikacije za Rakove

RAK

Posao – Pod uticajem Saturna i Neptuna u Ovna emotivno ćete reagovati na poslovne pritiske. Pokušajte da ostanete smireni i držite se plana. Mogućnost komplikacija oko nasledstva ili kredita.

Ljubav – Partner će imati veću potrebu da se meša u vaše poslovne odluke. To može da dovede do krize u odnosu, tako da budite oprezni, upozorava nedeljni horoskop.

Zdravlje – Slabije.

LAV

Posao – Poslovni fokus pomerate ka inostranstvu. Pojedini Lavovi će dobiti mogućnost preseljenja u drugi grad radi posla.

Ljubav – Pomračenje Sunca u Vodoliji je okidač za krizu u emotivnom odnosu 17. februara. Ako ste u braku, očekujte veliki test. Uran vam donosi i poznanstva preko interneta.

Zdravlje – Poboljšanje.

DEVICA

Posao – Izlazak Saturna iz Riba donosi vam veliko olakšanje na poslu. Međutim, zbog pomračenja Sunca možete da imate sukobe sa saradnicima oko 17. februara.

Ljubav – Venera u Ribama utiče na to da idealizujete osobe koje vam se dopadaju. Ujedno se spremite za neobično poznanstvo sa osobom koja je umetnički orjentisana.

Zdravlje – Osetno bolje.

VAGA

Posao – Ulazak Saturna u Ovna pojačava pritisak na poslu. Veoma je bitno da ne reagujete burno na dešavanja, jer će stres biti okidač odluka koje mogu da budu nepovoljne po vašu budućnost.

Ljubav – Došao je trenutak kada odnos zahteva više odgovornosti. To će vam stvarati pritisak, ali ujedno biti i teret.

Zdravlje – Slabije.

Vreme važnih odluka i troškova

ŠKORPIJA

Posao – Saturn i Neptun u Ovnu stavljaju vas na test na poslu. Moguća je promena posla ili otežavajuće okolnosti koje će zahtevati važnu odluku.

Ljubav – Duboke emocije izlaze na površinu. Venera u Ribama može da vam donese filmsku ljubav, ali i idealizaciju.

Zdravlje – Slabije.

STRELAC

Posao – Venera u Ribama donosi vam kreativne ideje na poslu. Ipak, zbog pomračenja Sunca i mladog Meseca u Vodoliji sredina nedelje može teško da vam padne, predviđa vam nedeljni horoskop.

Ljubav – Saturn i Neptun u Ovnu donose potpuno novu eru u emotivnim odnosima. Potrebno vam je nešto ozbiljno i bićete spremni da se posvetite. Moguća su sudbinska poznanstva.

Zdravlje – Dobro.

JARAC

Posao – Saturnov ulazak u Ovna stavlja vas na prekretnicu između dve odluke ili dva puta. Porodični problemi će imati veći uticaj na vaša poslovna dešavanja. Pomračenje Sunca vam donosi veliki trošak.

Ljubav – Mogućnost problema sa stanom i jednim članom porodice. Slobodni Jarčevi lako mogu da se zaljube u prijatelja.

Zdravlje – Lošije.

VODOLIJA

Posao – Saturn u Ovnu oslobađa vas dugova koje ste imali godinama. Nedeljni horoskop od 16. do 23. februara predviđa da će pomračenje Sunca 17. februara najviše pogoditi vas, pa je veoma bitno da razmotrite svoje odluke.

Ljubav – Neočekivani susreti. Usled pomračenja Sunca u vašem znaku 17. februara treba da preispitate odnose sa svim ključnim muškim osobama u vašem životu.

Zdravlje – Slabije.

RIBE

Posao – Pomračenje Sunca i mlad Mesec u Vodoliji donose poslednju fazu suočavanja sa nekim teretom koji vas opterećuje mesecima. Izlazak Saturna iz Riba donosi vam olakšanje i bolji nastavak 2026. godine.

Ljubav – Venera je u vašem znaku, tako da je romantika pojačana. Možete lako da se zaljubite u potpuno novu osobu u svom životu. Prolepšaćete se i to će vam prijati.

Zdravlje – Poboljšanje.

