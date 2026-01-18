Najtačniji nedeljni horoskop od 19. do 26. januara: Sezona Vodolije donosi sreću i novac za 3 znaka. A vama?

Sezona Vodolije odlično će uticati na Vodolije, Vage i Blizance. Pogledajte šta vama predviđaju astrolozi ove nedelje!

Sezona Vodolije biće srećna za ova tri znaka. Ovo je najtačniji nedeljni horoskop za nedelju od 19. do 26. januara 2026. godine.

Nedelja koja je pred nama donosi ulazak u sezonu Vodolije, koja podrazumeva inovativne ideje, originalnost i poriv za druženjem. Ovaj astrološki period odlično će uticati na Vodolije, Vage i Blizance.

Ovan

Posao – Sezona Vodolije donosi vam nove ideje i saradnje. Dobro je vreme da se umrežite i pokrenete nešto drugačije od uobičajenog.

Ljubav – Moguća su iznenadna poznanstva ili neočekivani obrti u vezi. Očekuje vas pojačan flert preko poruka i novi dogovori o susretima. Mogućnost kraćeg putovanja.

Zdravlje – Poboljšanje.

Bik

Posao – Fokus je na karijeri i statusu. Sezona Vodolije doneće vam velike poslovne promene, ali i ambicije koje zahtevaju korišćenje društvenih mreža.

Ljubav – Privlače vas osobe koje su ambiciozne i ostvarene u karijeri. Jedna neobične osoba koju poznajete preko posla može da vam se dopadne.

Zdravlje – Slabije.

Blizanci

Posao – Odlična period za učenje, usavršavanje znanja ali i putovanja radi posla. Ušli ste u odličan poslovni period.

Ljubav – Venera u Vodoliji zahteva promenu ambijenta. Zbog toga ćete lako isplanirati putovanje sa voljenom osobom. Slobodnim Blizancima sledi poznanstvo sa osobom iz inostranstva.

Zdravlje – Odlično.

Rak

Posao – U periodu ste kada možete da dobijete veće sponzorstvo za određeni poslovni projekat. Dobar momenat za raspolaganje tuđom imovinom.

Ljubav – Strasti su pojačane. Možete lako da uđete u novu vezu na osnovu velike privlačnosti. Vodolije će vam biti intrigantne.

Zdravlje – Dobro.

Lav

Posao – Saradnje i partnerski odnosi su ključni. Bićete u centru pažnje na poslu i to će vam prijati.

Ljubav – Sezona Vodolije stavlja fokus na veze, što znači da odnos može da pređe na viši nivo ili da dođe do važne odluke. Pojedini Lavovi će preispitivati svoje vrednosti u braku.

Zdravlje – Slabije.

Devica

Posao – Obaveze se umnožavaju, ali uz dobru organizaciju postižete odlične rezultate. Radićete više od jednog poslovnog projekta.

Ljubav – Manje romantike, više realnosti. Slobodne Device mogu da upoznaju nekoga kroz svakodnevne aktivnosti. Takođe, moguće je poznanstvo preko posla.

Zdravlje – Slabije.

Vaga

Posao – Kreativnost i ideje dolaze do izražaja. Dobro je vreme da se istaknete na poslu. Očekuje vas povećana popularnost.

Ljubav – Flert, radost i emocije su naglašeni. Sada je onaj period godine kada lako možete da se zaljubite.

Zdravlje – Odlično.

Škorpija

Posao – Fokus je na domu ili radu iz pozadine. Moguće je da ćete dobiti mogućnost da radite iz okvira svog doma.

Ljubav – Tenzije su pojačane jer i vi i partner imate velike prohteve u ljubavi. Nemojte da dozvolite da vas porodične obaveze unazade u emotivnom smislu.

Zdravlje – Slabije.

Strelac

Posao – Komunikacija, dogovori i kraća putovanja donose uspeh. Idealna je nedelja za donošenje odluka koje mogu da vam promene budućnost.

Ljubav – Dinamičan period, mnogo poruka i susreta. Slobodni Strelčevi mogu da započnu vezu iz prijateljstva. Mogućnost nove romanse.

Zdravlje – Odlično.

Jarac

Posao – Finansije i vrednovanje rada su u fokusu. Odličan je period za uvećanje zarade, ostvarivanje bonusa ili bolje plaćenih ponuda.

Ljubav – Stabilnost je važna, ali ne zaboravite na emocije. Partner ima veća očekivanja od vas u emotivnom smislu.

Zdravlje – Osetljivo.

Vodolija

Posao – Vaša sezona donosi novu energiju i hrabre odluke. Imate podršku da započnete nešto novo u poslovnom smislu.

Ljubav – Vi ste u centru pažnje. Venera u vašem znaku može da vam donese zaljubljivanje. Imaćete više prilika za romansu.

Zdravlje – Odlično.

Ribe

Posao – Na poslu ćete se povući jer ćete smatrati da je to ispravan potez. Pripremate teren za naredni period. Osećate da imate i tajne neprijatelje, tako da je ovo dobar izbor.

Ljubav – Tajne simpatije ili emotivna razmišljanja o prošlosti. Imaćete susret na mestu zatvorenog tipa.

Zdravlje – Psihosomatski problemi.

