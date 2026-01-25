Najtačniji nedeljni horoskop od 26. januara do 2. februara: Pun Mesec u Lavu menja sudbinu ova 4 znaka. Šta vama predviđa?

Nalazimo se u sezoni Vodolije, a pun Mesec očekuje nas 1. februara znaku Lava, i menja sudbinu Lavova, Vodolija, Škorpija i Bikova.

Nalazimo se u sezoni Vodolije, a pun Mesec očekuje nas 1. februara u vatrenom znaku Lava, gde će imati snažno dejstvo na Lavove, Vodolije, Škorpije i Bikove.

Ovan – moguć napredak na poslu

Posao – Na poslu vas očekuju novi kontakti i ideje koje mogu da ubrzaju planove. U ovom periodu pravi ljudi mogu da vam pomognu da napredujete na poslu.

Ljubav – U ljubavi vam prija više slobode i iskren razgovor, tako da je moguće iznenadno poznanstvo ili neočekivan preokret u postojećem odnosu.

Zdravlje – Odlično.

Bik – dugoročno stabilni rezultati

Posao – Poslovne obaveze se pojačavaju i traže veću odgovornost, ali rezultati mogu biti dugoročno stabilni.

Ljubav – Sezona Vodolije zahteva od vas da partneru date više slobode i prostora. Pun Mesec u Lavu će pojačati vaša osećanja, tako da je potrebna samokontrola.

Zdravlje – Slabije.

Blizanci – timski rad

Posao – Sezona Vodolije vam donosi kreativne ideje i lakšu komunikaciju na poslu, posebno kroz timski rad.

Ljubav – U ljubavi vas privlače drugačiji ljudi i neobični razgovori, a flert može da preraste u nešto ozbiljnije. Mogućnost dalekog putovanja.

Zdravlje – Odlično.

Rak – izbegavajte važne odluke početkom meseca

Posao – Sada je onaj period godine kada možete da unovčite svoje ideje ili dobijete sponzorstva za poslovne projekte. Početkom februara izbegavajte da donosite važne odluke jer će biti pun Mesec.

Ljubav – Slobodni Rakovi imaće susret sa osobom koja je nedavno izašla iz veze. Ako ste u braku, strasti će biti pojačane.

Zdravlje – Dobro.

Lav – saradnja i važne odluke

Posao – Partnerski odnosi na poslu dolaze u fokus i moguće su važne odluke kroz saradnju. Pun Mesec u vašem znaku donosi vam donošenje odluke i kulminaciju do kraja januara.

Balans u ljubavi vam je bitan za svakodnevno funkcionisanje. Međutim, pojedini Lavovi će osećati tenziju jer će partner želeti da utiče na njihov život.

Zdravlje – Slabije.

Devica – prilagodite se

Posao – Radna rutina se menja i zahteva prilagođavanje, ali vam to dugoročno ide u korist. Promene mogu da vam padnu teško, ali neće biti neizvodljive.

U ljubavi je važno da ne analizirate previše, jer spontanost može da vam donese prijatna iznenađenja. Više se prepuštajte u emotivnom smislu.

Zdravlje – Osetljivo.

Vaga – produktivan period

Posao – Na poslu dolazi period inspiracije i kreativnog izražavanja, naročito ako radite nešto umetničko ili javno. Veoma produktivan period na poslu.

U ljubavi vam sezona Vodolije donosi više radosti, flerta i osećaj lakoće u odnosima. Mogućnost nove romanse iz iskrene ljubavi.

Zdravlje – Dobro.

Škorpija – kriza na radnom mestu

Posao – Porodične okolnosti utiču na vaše nezadovoljstvo na poslu. Pun Mesec u Lavu 1. februara menja sudbinu, donosi vam krizu na radnom mestu i mogućnost promene pozicije.

Imaćete važne razgovore sa partnerom. Moguće je neslaganje i donošenje odluke koja će oblikovati budućnost vašeg odnosa.

Zdravlje – Lošije.

Strelac – komunikacija i kraća putovanja vas čekaju

Posao – Komunikacija, dogovori i kraća putovanja obeležavaju ovu nedelju na poslu. Imate šanse da ostvarite odlične pregovore ili potpišete važan dokument.

Ljubav – U ljubavi vam prija intelektualna povezanost i otvoren razgovor, a moguća je i obnova kontakta s nekim iz prošlosti. Flert preko poruka će biti pojačan.

Zdravlje – Odlično.

Jarac – odlična sedmica za zaradu

Posao – Finansije i vrednosti su u fokusu, pa je dobar trenutak za planiranje i realne procene na poslu. Odlična sedmica za zaradu.

Ljubav – U ljubavi tražite stabilnost, ali sezona Vodolije vas podstiče da budete fleksibilniji.

Zdravlje – Bolje.

Vodolija – pozitivne vesti na poslu

Posao – Vaša sezona vam donosi ličnu snagu i novu energiju, što se pozitivno odražava na posao i odluke i menja sudbinu. Očekujte pozitivne vesti na poslu.

U ljubavi ste privlačni i drugačiji, pa lako možete da započnete odnos koji izlazi iz uobičajenih okvira. Vodolije koje su u braku imaće krizu pod uticajem punog Meseca u Lavu.

Zdravlje – Odlično.

Ribe – rad u tišini

Posao – Na poslu vam prija povlačenje i rad u tišini. Ipak, bliži se pun Mesec u vašem polju posla, tako da treba da očekujete krizu na radnom mestu oko 1. februara.

U ljubavi se javljaju skrivene emocije, pa je važno da sebi date vremena pre nego što donesete važne odluke u ljubavnom odnosu.

Zdravlje – Psihološki problemi.

(Krstarica/Informer.rs)

