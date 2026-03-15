Najtačniji nedeljni horoskop za period od 16. do 23. marta: Mlad Mesec u Ribama otvara novo poglavlje za 3 znaka

Vaš najtačniji nedeljni horoskop za ovu nedelju predviđa pojačan uticaj planeta. Smenjuju se pojačana intuicija i emotivni impulsi.

Pogledajte šta vam donosi najtačniji nedeljni horoskop za period od 16. do 23. marta 2026. godine. Mlad Mesec u Ribama imaće mnogo uticaja na naše živote.

Ove nedelje ključni uticaji su Mlad Mesec u Ribama 18. marta, kraj retrogradnog Merkura 20. marta, kao i ulazak Sunca u Ovna 20. marta, što donosi prelaz iz konfuzije u konkretniju akciju.

I dalje su snažni uticaji Marsa u Ribama i Venere u Ovnu, pa se smenjuju pojačana intuicija, emotivni impulsi i potreba da se preseče ono što više nema smisla.

Ovan – zastoji, odlaganje i nervoza

Posao – Početak nedelje vam donosi zastoje, odlaganja i nervozu zbog retrogradnog Merkura, naročito u komunikaciji sa saradnicima.

Mlad Mesec u Ribama pokreće vašu zonu tajni i unutrašnjih dilema, pa ćete neke važne poslovne odluke donositi iza kulisa. Od 20. marta, ulaskom Sunca u vaš znak, vraća vam se energija i inicijativa.

Ljubav – Venera u vašem znaku i dalje vas čini izuzetno privlačnim, ali ćete do kraja sedmice morati da razjasnite odnos koji je neodređen. Moguće je novo poznanstvo koje počinje naglo i veoma strastveno.

Zdravlje – Osetljivo zbog stresa.

Bik – nove ideje i saradnja preko prijatelja

Posao – Fokus je na planovima za budućnost, kontaktima i ljudima koji vam mogu pomoći da napredujete. Mlad Mesec u Ribama donosi novu ideju ili saradnju preko prijatelja. Ipak, do 20. marta budite oprezni sa dogovorima i finansijskim procenama.

Ljubav – Emocije držite u sebi više nego inače. Venera u Ovnu može da aktivira tajnu simpatiju ili odnos koji nije sasvim jasan. Kraj nedelje donosi potrebu da presečete ono što vas opterećuje.

Zdravlje – Slabije.

Blizanci – novo poglavlje na poslu

Posao – Ova nedelja vam donosi važna preispitivanja u vezi sa karijerom. Mlad Mesec u Ribama otvara novo poglavlje na poslovnom planu, ali zbog retrogradnog Merkura još nije vreme za brzoplete poteze. Posle 20. marta mnogo toga postaje jasnije.

Ljubav – Privlače vas osobe koje su direktne, harizmatične i drugačije od vašeg uobičajenog tipa. Moguća je romansa kroz društvo, izlaske ili preko prijatelja.

Zdravlje – Promenljivo.

Rak – jače emocije

Posao – Mars u Ribama vam i dalje donosi motivaciju, inspiraciju i želju da proširite horizonte. Mlad Mesec u Ribama može doneti odluku o putovanju, usavršavanju ili novom pravcu razvoja. Ipak, proveravajte dokumenta i sve što potpisujete do kraja retrogradnog Merkura.

Ljubav – Vaše emocije se pojačavaju, ali ćete želeti više sigurnosti nego avanture. U drugom delu nedelje moguća je važna poruka ili susret koji menja vaš pogled na jedan odnos.

Zdravlje – Bolje.

Lav – flert na vidiku

Posao – Finansije su u centru pažnje kaže vaš najtačniji nedeljni horoskop za ovu nedelju. Mlad Mesec u Ribama otvara pitanja dugova, ulaganja, podeljenih troškova ili novca koji čekate. Potrebno je da budete racionalni i da ne žurite sa odlukama do kraja sedmice.

Ljubav – Venera u Ovnu vam prija i donosi pojačanu strast, flert i želju za osvajanjem. Slobodni Lavovi mogu upoznati nekog na putu, kroz obrazovanje ili preko interneta.

Zdravlje – Osetljivo.

Devica – poslovna partnerstva i ljubav

Posao – Poslovna partnerstva dolaze u prvi plan. Mlad Mesec u Ribama menja odnos sa važnim saradnicima i donosi početak nove poslovne priče, ali tek nakon 20. marta možete očekivati konkretnije rasplete. Do tada je potrebno više strpljenja.

Ljubav – Ovo je jedna od važnijih nedelja za vaš emotivni život. Partnerstvo prolazi kroz novu fazu, a ono što nije stabilno može doći na ozbiljan test. Slobodne Device mogu ući u odnos koji deluje sudbinski.

Zdravlje – Slabije.

Vaga – mnogo obaveza na poslu

Posao – Vaš najtačniji nedeljni horoskop za ovu nedelju vam donosi mnogo obaveza, ali i potrebu da reorganizujete svakodnevicu. Mlad Mesec u Ribama pokreće pitanja posla, kolegijalnih odnosa i navika koje više ne funkcionišu. Krajem sedmice lakše ćete doneti odluku šta menjate.

Ljubav – Venera u Ovnu aktivira vaše partnersko polje i donosi uzbuđenja, ali i napetost. Moguće je da partner bude impulsivan ili da vas neko potpuno iznenadi svojim nastupom.

Zdravlje – Osetljivo.

Škorpija – ostavljate jači utisak

Posao – Kreativnost vam raste, a Mars u Ribama vam daje dodatnu snagu da istrajete u onome što ste zamislili. Mlad Mesec u Ribama donosi novu inspiraciju, projekat ili poslovnu ideju koju ćete želeti da razvijate narednih nedelja.

Ljubav – Ovo je jedna od boljih sedmica za emocije. Imate pojačan magnetizam i lako ostavljate utisak. Zauzete Škorpije mogu obnoviti strast, dok slobodne ulaze u veoma intenzivnu priču.

Zdravlje – Dobro.

Strelac – zdravlje lošije zbog umora

Posao – Fokus je na privatnim i porodičnim pitanjima koja mogu uticati na karijeru. Neki planovi se odlažu, ali ne bez razloga. Mlad Mesec u Ribama donosi novu situaciju vezanu za dom, prostor ili porodični dogovor.

Ljubav -Venera u Ovnu vam donosi više romantike, zabave i želje za uzbuđenjem. Moguć je neočekivan susret ili obnavljanje kontakta sa osobom koja vam je već bila važna.

Zdravlje – Lošije zbog umora.

Jarac – komunikacija, razgovori i papirologija

Posao – Komunikacija, pregovori i papirologija biće najvažniji segment ove nedelje. Mlad Mesec u Ribama donosi nove razgovore, kraća putovanja ili vest koja menja vaše planove. Ipak, zbog retrogradnog Merkura ne žurite sa konačnim zaključcima.

Ljubav – Partner će tražiti više pažnje i otvorenosti. Slobodni Jarčevi mogu započeti zanimljivu prepisku koja se brzo razvija u nešto više.

Zdravlje – Stabilnije.

Vodolija – finansijska tema

Posao – Novac i lične vrednosti dolaze u prvi plan. Mlad Mesec u Ribama donosi novu finansijsku temu, mogućnost dodatne zarade ili potrebu da drugačije rasporedite troškove. Posle 20. marta lakše dolazite do konkretnog dogovora.

Ljubav – Venera u Ovnu pojačava flert, dopisivanje i susrete. Bićete otvoreniji za komunikaciju i spontana poznanstva. Zauzeti pripadnici znaka rešavaju nesporazum razgovorom.

Zdravlje – Dobro.

Ribe – imate posebnu harizmu

Posao – Ova nedelja je veoma važna za vas jer Mlad Mesec u Ribama pada u vaš znak i otvara potpuno novi ciklus. Mars u vašem znaku vam daje energiju, borbenost i fokus, ali retrogradni Merkur vas još upozorava da ne donosite ishitrene odluke pre kraja nedelje. Posle 20. marta dobijate jasniji pravac.

Ljubav – Zračite posebnom harizmom i mnogi će obraćati pažnju na vas. Partnerstvo prolazi kroz transformaciju, a slobodne Ribe mogu upoznati osobu koja ostavlja jak utisak već na prvi susret.

Zdravlje – Promenljivo, potreban odmor.

