Što ste bolji, oni su gori: 3 znaka kojima je nemoguće ugoditi – uništiće vam volju za životom

Najteži horoskopski znaci: Dajete im sve, trudite se da im ispunite svaku želju, a zauzvrat dobijate samo hladnoću i nove zamerke.

Astrolozi upozoravaju da postoje tri znaka Zodijaka u čijoj je prirodi upisano večno nezadovoljstvo. Što ste bolji prema njima, oni vas manje poštuju – vaša dobrota ih ne hrani, već ih kvari. Otkrijte da li gubite vreme ugađajući osobama koje nikada neće reći ‘hvala’.

Ova tri Zodijaka su večito neraspoložena, imaju „kratak fitilj“ i neverovatno nizak prag tolerancije na sve što nije po njihovom. Oni loše vibracije prenose na okolinu brže nego bilo koji drugi znak. Ne rade oni to uvek s namerom da budu zli, ali svet doživljavaju kao teško i nepravedno mesto.

Saznajte nad kojim Zodijacima stalno stoji crni oblak i zašto njima niko na ovom svetu ne može ugoditi.

Škorpija

Škorpije su poznate po svom mračnom i dubokom emocionalnom spektru. Kod njih nema „sredine“ – ili je sve savršeno, ili je smak sveta. Kada ih nešto muči, a muči ih često, retko to prećutkuju, ali to rade na najteži mogući način: tišinom koja „ubija“ ili oštrim komentarima.

Njihovo loše raspoloženje najčešće dolazi od duboke sumnje u sve i svakoga. Čak i kad im pružite ruku spasa, oni će sumnjati u vaše motive, jer Škorpiji kojoj je povređen ponos niko ne može ugoditi. Njihova energija tada postaje nepodnošljiva, a prisustvo toliko teško da svi oko njih počnu da se osećaju krivima, a da ni sami ne znaju zašto.

Jarac

Jarčevi su šampioni u postavljanju nemogućih standarda, kako sebi, tako i svima drugima. Njima je uvek u glavi neka briga, neka obaveza ili problem koji treba rešiti. Zato, čak i u trenucima najvećeg veselja, Jarac deluje kao da nosi sav teret ovog sveta na leđima.

Njemu se ne može ugoditi jednostavnim gestovima pažnje jer on uvek misli da se moglo bolje, više i pametnije. Njihovo loše raspoloženje traje danima, a dok oni ne „reše stvar“ u svojoj glavi, vi ćete se pored njih osećati kao da ste na saslušanju. Ta njihova hladnoća i večito nezadovoljstvo dolaze iz unutrašnjeg pritiska koji niko sa strane ne može da ublaži.

Rak

Rakovi su najosetljiviji znak Zodijaka, ali njihova osetljivost često pređe u čistu gorčinu. Oni se povlače u svoj oklop čim osete da ih niko ne razume. Međutim, problem je u tome što oni žele da ih razumete bez ijedne izgovorene reči. Raku u tom stanju niko ne može ugoditi.

Umesto da vam kažu šta nije u redu, oni će uzdisati, prevrtati očima i čekati da vi sami „pogodite“ gde ste pogrešili. Najmanji znak nerazumevanja oni doživljavaju kao izdaju, a tada se pretvaraju u večite žrtve kojima je čitav svet okrenuo leđa.

Bunar bez dna

Važno je da razumete jednu stvar: sa ljudima kojima se ne može ugoditi, nema pobede. Koliko god se vi trošili da im ulepšate dan, na kraju ćete samo vi ostati umorni i prazni.

Njihovo nezadovoljstvo je kao rupa bez dna. Koliko god pažnje i ljubavi ubacili unutra, nikada neće biti dovoljno da je popuni.

Najteži horoskopski znaci vašu dobrotu često vide kao slabost. Ne trošite energiju pokušavajući da im ugodite – postavite granice i sačuvajte svoj mir od onih koji ne znaju da kažu ‘hvala’.

