Nije im suđeno da bude lako: Najnesrećniji ljudi rođeni su u ova 2 perioda godine

Najteži životni put imaju duše koje nose teret celog sveta. Otkrijte koja dva perioda rađaju heroje i podelite vaše iskustvo sa nama.

Da li ste se ikada zapitali zašto nekima sve ide od ruke, dok drugi stalno udaraju u zid? Najteži životni put ne biraju oni koji su loši, već oni koji su, prema verovanju astrologa, rođeni sa posebnim zadatkom.

Postoje ti specifični periodi u godini kada na svet dolaze duše predodređene za velike borbe – one koje nose najteži teret sudbine, ali i najčistije srce koje ovaj svet može da vidi.

Šta je zapravo najteži životni put?

To nije kazna, već karmički zadatak za najsnažnije duše.

One se često suočavaju sa gubicima koji bole, ali samo da bi kroz taj bol postale neustrašivi borci koji razumeju tuđu patnju.

Mnogi od vas se pitaju: ‘Gde grešim?’. Analizirate svaki korak tražeći krivca u sebi, ali istina je drugačija.

Iako zvuči surovo, zvezde vam nisu dale lak put jer se prava snaga kali isključivo kroz vatru.

Niste slabi zato što vam je teško – jaki ste jer to možete da iznesete.

Prvi period: Hladna zima i težak karmički teret

Oni koji su na svet stigli tokom najhladnijih zimskih meseci, krajem decembra i u januaru, pod stalnim su budnim okom Saturna.

Ova planeta nije laka – ona je onaj strogi učitelj koji od vas traži mnogo, jer zna koliko zapravo možete.

Zimske duše često prebrzo odrastu. Dok su se drugi igrali, vi ste već osećali svu ozbiljnost života na svojim plećima, preuzimajući odgovornost za tuđe probleme kao da su vaši.

Saturn ne priznaje prečice. On od vas zahteva rad i disciplinu, zbog čega se često čini da morate da uložite duplo više napora od drugih samo da biste stigli do cilja.

Možda se ponekad osećate kao da nosite teret svojih predaka, čisteći puteve onima koji dolaze posle vas.

U toj borbi, usamljenost je čest saputnik, uz onaj tihi osećaj da vas okolina ne razume i da nemate oslonac.

Ali zapamtite – vi ste stub koji drži sve, čak i kada niko ne vidi koliko je taj teret težak.

Drugi period: Kasna jesen i komplikovana sudbina

Oni koji su rođeni u kasnu jesen, naročito tokom novembra, žive pod snažnim uticajem Plutona i Marsa.

Kao što se priroda u to vreme gasi da bi se jednom ponovo rodila, tako i vaša sudbina nosi isti taj ritam – neprekidne cikluse rušenja i građenja vašeg unutrašnjeg sveta iz samog temelja.

Vaše emocije nisu samo duboke; one su čitavi okeani u kojima se svaki gubitak doživljava do srži.

Vi ste jesenje duše koje često, prebrzo i prerano, osete bol izdaje i nauče kako se preživljavaju emotivni krahovi.

Sudbina vas ponekad nemilosrdno tera da kopate po sopstvenom mraku, tražeći svetlo tamo gde drugi ne bi smeli ni da zavire.

U vašem životu nema površnosti. Svaka lekcija koju ste naučili plaćena je suzama i potpunim ogoljavanjem duše, ali vas je upravo to učinilo najautentičnijim ljudima koje neko može sresti.

Možda je bolelo, ali vas niko i ništa više ne može slomiti.

Vaši ožiljci postaju vaše najveće oružje

Ipak, nemojte misliti da ste zauvek osuđeni na patnju. Kada prođete svoj najteži životni put, vi dobijate dar koji drugi nikada neće imati – vašu supermoć, a to je neuništivost.

Dok se drugi slamaju pred prvom ozbiljnom preprekom, vi stojite čvrsto i mirno, poput planine koju vetrovi ne mogu da pomere.

Vremenom, vaše razumevanje za tuđu bol postaje vaš najveći kvalitet.

Vi postajete oni najbolji prijatelji, najverniji partneri i onaj najsigurniji oslonac u krizama.

Vaše srce možda jeste prepuno ožiljaka, ali upravo kroz te pukotine ulazi najčistija svetlost.

Niste žrtve zvezda. Vi ste odabrani ratnici koji mogu da prežive oluje koje bi druge zauvek slomile.

Zato, slobodno obrišite suze i podignite glavu – vaša prava nagrada stiže baš onda kada je najmanje očekujete, ali kada budete potpuno spremni da je prigrlite.

Da li ste i vi rođeni u ovim periodima? Pišite nam u komentarima da li osećate težinu svoje sudbine ili vas je ona učinila nepobedivim.

