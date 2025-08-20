Najtužniji horoskopski znak: Sam je sebi najgori neprijatelj, a uvek su mu drugi krivi

Saznajte koji je najtužniji znak i zašto biva svoj najžešći kritičar

Osobe rođene u ovom znaku horoskopa poznate su po svojoj neodlučnosti i mračnom razmišljanju, što dovodi do toga da su uvek nesrećni ili depresivni.

Reč je o Vagama.

Vage su u neprestanom strahu. Uvek razmišljaju o posledicama i predviđaju budućnost koja je u njihovim mislima najčešće crna i neizvesna.

Opterećena kontrolom, Vaga je prilično tužna, pa čak i depresivna jer ne može da kontroliše svaku stvar koja postoji.

Njihova neodlučna priroda takođe utiče na njihove emocije, što može dovesti do toga da budu zbunjeni o tome kako se zaista osećaju.

Emocionalna ravnoteža je veoma važna za Vagu. Kada tuga naruši tu ravnotežu, Vage padaju. Njihova tuga je jedna od beznađa i skloni su tome da joj se predaju. Vaga je samostalni ekvilajzer emocija. Ako veruju u svoju sposobnost da izjednači svoju tugu i posegnu za pomoći, mogu se vratiti na pravi put za tren.

U društvu su uglavnom omiljeni zbog svoje dobroćudnosti i inteligencije pa se lepo slažu sa suprotnim polom.

Vaga je jedan od najuravnoteženijih znakova, ali kada su depresivni, imaju tendenciju da se osećaju nestabilno i neraspoloženo, sa smanjenom željom za druženjem.

Često se mogu osećati beznadežno, ali uprkos tome daju sve od sebe da ostanu srećni i pribrani, samo da bi ljudi koji ih okružuju bili srećni.

Možda zvuči čudno, ali Vaga bi radije stavila tuđa osećanja na prvo mesto ispred svojih. Međutim, zbog svojih negativnih stavova oni su sami sebi najveći neprijatelji na putu do sreće.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com