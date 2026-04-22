Najtužniji horoskopski znak: Sam sebi je najgori neprijatelj, a uvek krivi druge

Jedan znak zodijaka svakog dana bira sopstvenu propast. Uloga žrtve mu je suđena jer je on sam sebi najgori neprijatelj i prepreka.

Postoje ljudi koji, uprkos svim darovima koje im život nudi, uvek pronađu način da skrenu u mrak. U svetu astrologije, jedan znak se izdvaja po svojoj sklonosti ka unutrašnjoj patnji i sabotiranju sopstvenog uspeha. Dok drugi grabe prilike, oni su sami sebi najgori neprijatelj jer dozvoljavaju da im neodlučnost i crne misli pojedu svaku šansu za radost.

Njihova sudbina često podseća na začarani krug iz kojeg nema izlaza, a sve zbog straha koji nose duboko u kostima.

Reč je o Ribama.

Ribe žive u stanju neprestanog opreza, ali ne onog korisnog, već parališućeg. One uvek predviđaju najcrnje scenarije i analiziraju posledice pre nego što se išta uopšte i desi.

Opterećene potrebom da osete i kontrolišu svaki titraj emocije, Ribe padaju u tešku tugu jer je nemoguće ukrotiti haos koji vlada u njihovoj duši.

Upravo tu, u tom ponoru između želja i realnosti, ovaj znak postaje sebi najveća prepreka na putu do napretka.

Kad te sopstvene misli vuku na dno

Njihova neodlučna priroda direktno udara na njihovu stabilnost. Ribe su često zbunjene sopstvenim osećanjima, a emocionalna ravnoteža im je krhka kao tanki led.

Kada tuga naruši taj balans, one ne padaju – one tonu u beznađe kojem se predaju bez ijedne reči borbe.

Ribe su samostalni ekvilajzeri emocija, ali tragedija nastaje kada odbiju da zatraže pomoć. Ako ne nauče da izjednače tu bol sa stvarnošću, ostaju zarobljene u mraku gde su same sebi najgori neprijatelj.

U društvu su uglavnom omiljene zbog svoje dobroćudnosti i inteligencije.

Lepo se slažu sa suprotnim polom i deluju kao osobe koje imaju sve odgovore. Međutim, kada nastupi period njihove unutrašnje nestabilnosti, postaju neraspoložene i povlače se u izolaciju.

Iako se unutra lome i vrište, daju sve od sebe da pred drugima ostanu pribrane, samo da bi ljudi oko njih bili srećni, dok sami u sebi polako venu.

Izigravaju žrtvu i sami sebi seku krila

Možda zvuči čudno, ali Ribe će uvek staviti tuđa osećanja ispred svojih, čak i kada ih to košta zdravlja i mira. Međutim, tu nastaje najveći apsurd: dok se naizgled žrtvuju, oni u sebi gaje ogroman gnev. Umesto da preuzmu odgovornost za sopstvene promašaje, oni će uvek naći krivca u drugima.

Za njihovu nesreću uvek je kriva „loša karma“, nerazumevanje okoline ili nepravda koju im je neko naneo pre deset godina. Zbog ovakvih stavova, oni su sami sebi najgori neprijatelj koji radije bira da upire prstom u druge nego da promeni sebe.

Ovaj znak često propušta i ogromne životne prilike jer čeka da ga neko drugi spase.

Dok krive sudbinu što im nije otvorila vrata, Ribe zapravo stoje ispred njih i ne žele da pritisnu kvaku. Taj nedostatak hrabrosti direktno utiče na svaki aspekt njihovog postojanja, pretvarajući njihov život u večitu potragu za dežurnim krivcem.

Njihova nesposobnost da priznaju „ja sam pogrešio“ je upravo ono što ih drži u mestu.

Kako izaći iz ovog začaranog kruga?

Sudbina Riba zavisi isključivo od toga hoće li prestati da beže u svoj unutrašnji svet tuge. Ukoliko nastave da sabotiraju sopstveni napredak sumnjama i crnim prognozama, ostaće zarobljene u ciklusu u kojem je čovek sam sebi najgori neprijatelj.

Niko im nije kriv što stoje u mestu dok život prolazi pored njih – problem je u ogledalu, a ne u okolini.

Prava sreća i novčani uspeh ih čekaju tek kada shvate da ključ od sopstvenog kaveza drže u svojim rukama.

Moraju da nauče da kažu „ne“ drugima, a „da“ sebi, pre nego što ih sopstvena melanholija potpuno ne proguta. Tek kada prestanu da traže krivce u drugima, videće da su vrata ka uspehu zapravo uvek bila otvorena.

Budućnost im može biti zlatna, ali samo ako prestanu da budu sopstveni dželati.

