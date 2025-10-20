Najveća šeprtlja horoskopa? Ovaj bi i kamen pokvario

Njima ništa ne ide od ruke – ali ih zato mnogi i vole.

Znate one ljude kojima jednostavno ništa ne ide od ruke? Čim nešto poprave – pokvari se još više. Ako se u toj rečenici prepoznajete, velike su šanse da ste – Blizanci.

Ovaj znak, iako beskrajno šarmantan i duhovit, poznat je po svojoj rastrzanosti i nepažnji. Blizanci često imaju hiljadu misli u glavi odjednom, pa im sitnice lako promaknu.

Ako treba da zakucaju ekser, oni će verovatno pogoditi prst. Ako pokušaju da skuvaju kafu, kuhinja se pretvori u mali haos. Nije da se ne trude – naprotiv, Blizanci sve rade s entuzijazmom – ali nekako uvek uspiju da naprave mali nered gde god se pojave. Njihova glavna „mana“ je što brzo izgube fokus. Dok još nisu završili jednu stvar, već planiraju sledeću.

S druge strane, baš ta spontanost ih čini i beskrajno zabavnima. Nikada nije dosadno s Blizancima – njihova energija, smelost i humor čine da svaku nezgodu pretvore u smeh. I možda će pokvariti i ono što je bilo popravljeno, ali će vas usput nasmejati do suza.

Možda su Blizanci najveće šeprtlje horoskopa, ali su i jedni od najšarmantnijih. Jer, ruku na srce – bolje je pokvariti nešto sa smehom, nego živeti bez imalo zabune i duhovitog haosa.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com