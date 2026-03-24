Najveće cicije Zodijaka: 3 znaka koja bi vam i „zrno soli“ naplatila, a jedan od njih je ubedljivo najgori

Najveće cicije Zodijaka retko časte i uvek dele račun u paru. Prepoznajte ko opsesivno pazi na budžet i izbegnite neprijatnosti.

Svi imamo onog prijatelja s kojim se svaki izlazak završi neprijatnim prebrojavanjem sitniša čim konobar spusti račun. Iako to često pripisujemo vaspitanju, zvezde kažu da su neki znaci jednostavno rođeni sa ‘stisnutom petljom’ kad je novac u pitanju. To su one najveće cicije Zodijaka koje pravo lice pokažu tek kad treba da se plati ceh – a iza njihove tvrdičluka zapravo se krije ogroman strah da će ostati bez ijednog dinara.

Ko su najveće cicije Zodijaka kada dođe vreme za plaćanje

Astrologija izdvaja Raka, Devicu i Blizance kao znakove koji najteže troše novac na druge ljude. Njihova stalna potreba za finansijskom sigurnošću prelazi granice racionalnog. Zbog toga redovno izbegavaju iznenadne troškove, spontano čašćavanje društva i kupovinu skupih poklona.

Kada detaljnije posmatramo kako se prepliću horoskopski znakovi i novac, jasno je da nemaju svi isti pristup ličnom budžetu. Neki potroše celu platu tokom jednog vikenda u kafani, dok drugi metodično zbrajaju i najmanje izdatke.

Njihov životni stil često deluje skromno i obično, ali iza te neupadljive fasade krije se prava opsesivna potreba za kontrolisanjem svakog dinara koji izađe iz kuće. Ako se pitate zašto vas određeni prijatelj nikada prvi ne zove na večeru ili uvek ima neki sitan izgovor, velika je verovatnoća da pripada jednoj od sledećih astroloških kategorija.

Rak: Zodijačke stipse pod maskom brižne štednje

Rakovi su po prirodi izuzetno emotivni i duboko vezani za toplinu svog doma. Zbog ove izražene osobine, oni izuzetno vešto pravdaju svoju urođenu škrtost stalnom brigom za budućnost porodice. Predstaviće se kao žrtve sistema. Oni zaista retko ostavljaju bakšiš konobarima i frizerima, a uvek revnosno traže najveće popuste po supermarketima. Njihov stambeni prostor neretko je prepun starih, beskorisnih stvari jer bacanje predmeta za njih doslovno predstavlja greh i bačen novac.

Kada planiraju porodični letnji odmor, Rakovi pažljivo biraju isključivo najjeftinije moguće opcije. Ove tipične zodijačke stipse radije će spakovati deset sendviča za put nego komotno platiti ručak u restoranu pored puta. Oni iskreno veruju da je trošenje novca na lični luksuz ili sitna zadovoljstva čista društvena bahatost. Njihov osnovni životni moto svodi se na beskonačno nagomilavanje zaliha.

Devica: Neumorni kalkulator koji beleži svaki cent

Device su uvek analitične, oprezne i beskrajno precizne. One strogo prate sve svoje dnevne troškove kroz složene tabele, rokovnike i najnovije mobilne aplikacije. Ako joj slučajno dugujete makar i simboličnu sumu za običnu crnu kafu, Devica to apsolutno nikada neće zaboraviti. Suptilno, ali uporno, podsetiće vas na taj stari dug čak i mesecima kasnije. Njihov poznati psihološki perfekcionizam direktno se prenosi na dubinu i težinu njihovog novčanika.

Ovakva teška karakterna crta čini ih izuzetno zahtevnim partnerima za dugoročnu saradnju u bilo kakvim zajedničkim poslovnim projektima. Često brutalno zameraju emotivnom partneru i najmanje finansijsko rasipanje. Device prosto ne vide nikakvu praktičnu svrhu davanja gotovine za kratkotrajna prolazna zadovoljstva.

Njihov bankovni račun stalno raste i razvija se. Međutim, njihovi dugogodišnji međuljudski odnosi osetno trpe zbog ovakvog rigidnog ponašanja. Device postaju pravi šampioni kada je čuvanje novca po horoskopu glavni prioritet i cilj, ali usput redovno gube poverenje bliskih saradnika.

Blizanci: Najškrtiji znakovi horoskopa na rečima i delima

Možda vas potpuno iznenađuje prisustvo Blizanaca na ovoj neslavnoj i prilično oštroj listi. Oni su izrazito komunikativni, moderni i uvek okruženi velikim i glasnim društvom. Ipak, kada dođe onaj zloglasni trenutak da se konačno plati kafanski ceh, oni magično nestaju u masi prisutnih ljudi.

Često i vrlo dramatično iznenada zaborave svoj novčanik u drugom kaputu ili se vešto prave da uopšte ne vide konobara sa računom u ruci. Njihova nepredvidiva dvostruka priroda upravo ovde dolazi do potpunog izražaja. S jedne strane, oni prosto obožavaju skupe stvari i luksuzne večere, ali strogo i isključivo ukoliko taj raskoš direktno finansira neko sasvim drugi.

Evo kako Blizanci spretno manipulišu finansijama u svakodnevnoj praksi:

Nude se da plate tek kada jasno vide da ste vi već izvukli platnu karticu.

Traže da im hitno pozajmite sitniš za taksi prevoz, koji apsolutno nikada ne vrate nazad.

Uvek naručuju dodatno alkoholno piće precizno pre nego što neko drugi zatraži zajednički račun.

Redovno i vrlo spretno izbegavaju učestvovanje u grupnoj kupovini rođendanskih poklona.

Blizanci su apsolutni rekorderi u sistematskom izbegavanju bilo kakve konkretne finansijske odgovornosti prema prijateljima. U velikom mešovitom društvu oni redovno piju najskuplje voćne koktele isključivo na tuđi račun.

Zbog ovakvih specifičnih i neprijatnih osobina opravdano slove za znaci koji štede isključivo svoj teško zarađeni novac. Veoma lako i neverovatno ubedljivo će vas prevariti pričom da su trenutno u strašnoj materijalnoj krizi. Njihove brze i kreativne izgovore ponekad je veoma teško racionalno razotkriti na prvi pogled.

Da li ste se ikada zapitali zašto neki ljudi jednostavno odbijaju da se otvore, koliko god novca imali na računu? Ta njihova ‘stisnuta petlja’ nema baš nikakve veze s platom, već isključivo s karakterom. Zato, da ne biste lupali glavu svakog prvog u mesecu, dobro razmislite s kim sledeći put sedate u kafanu. To su te najveće cicije Zodijaka koje će vas uvek ostaviti da se crvenite pred konobarom.

Koja je bila ona najgora situacija kad ste morali da platite tuđi deo računa jer se neko drugi 'pravio Englez'? Pišite nam u komentarima, sigurni smo da imate bar jednu ovakvu priču koja vas i danas nervira

