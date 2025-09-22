Najveće „kukavice“ Zodijaka su ova 3 znaka, kada naiđu na problem, uvek biraju da pobegnu

Imaju neke lepe osobine, vole ih drugi, ali kada je o hrabrosti reč, o potezima koji im donose boljitak i sprečavaju da im se nešto ugrozi u životu, ovi znaci nisu baš u vrhu.

Opasne situacije lako mogu da dokažu ko je spreman da se uhvati u koštac sa problemom, a ko radije bira da pobegne. Postoje ljudi koji teže komforu, sigurnosti i uvek su na oprezu.

Blizanci

U znaku Blizanaca rađaju se vrlo nepoverljive osobe za koje ne biste hteli da vam budu nadređene, jer one ne znaju da se nose ni same sa sobom.

Kada je potrebno doneti neku važnu odluku, Blizanci će bez griže savesti to prepustiti nekom drugom kako oni ni u kom slučaju ne bi bili odgovorni za eventualne posledice.

Vaga

Kada je reč o kritikama i suočavanju s realnošću, Vage bi se najradije pokrile po glavi i čekale da “oluja” prođe, prenosi Indeks.

Vage mrze nepravdu, ali još više mrze sukobe. Mogu delovati neodlučno jer žele da svi budu zadovoljni. Njihova snaga je u diplomatiji, ne u agresiji.

Ribe

Ribe opraštaju svima sve jer se plaše da imaju neprijatelje. Upravo ih zbog toga mnogi iskorišćavaju, ali Ribe strah sputava da progovore o toj nepravdi i zauzmu se za sebe.

Ribe su izuzetno empatične i često beže od sukoba jer ih duboko pogađa tuđa patnja. Njihova „kukavičluk“ je zapravo nežnost i potreba za mirom.

Zaključak: Ipak, u astrologiji ne postoji znak koji je „najveća kukavica“ — jer svaki znak ima svoje snage i slabosti. Astrologija ne služi da etiketira ljude, već da ih bolje razume. „Kukavičluk“ u jednom kontekstu može biti mudrost u drugom. Sve zavisi od situacije i od toga kako osoba koristi svoje osobine.

