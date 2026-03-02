Najveće ulizice horoskopa, ovi znakovi pravi su majstori da laskaju šefovima

Mnogi astrolozi smatraju da su Lav, Vaga, Jarac, Rak i Blizanci najveće ulizice horoskopa. Vešto koriste svaku situaciju da pohvale šefove.

Verovatno svi znamo bar jednu osobu koja se oseća sasvim opušteno u blizini šefa. On uvek zna kada da pohvali odluku, prvi odgovara na dodatni zadatak i nikada ne zaboravlja da pošalje „samo kratak imejl“ sa komplimentom. Ovi znakovi su najveće ulizice Zodijaka, najčešće radi lične koristi.

Da li je to čista ambicija, instinkt za preživljavanje u korporativnoj džungli ili nešto što je, prema astrologiji, jednostavno u zvezdama?

Ako pitate svoj horoskop, neki znaci imaju prirodni talenat za laskanje – ili, kako vole da kažu, „strateško građenje odnosa“.

Najveće ulizice horoskopa

Lav

Lav ne laska tajno. On to radi otvoreno, glasno i sa osmehom. Ako misli da je šef kompetentan, Lav će svima dati do znanja. Ako ne misli tako, i dalje će ga hvaliti, ali iz čistog pragmatizma. Lav voli autoritet, titule i hijerarhiju, posebno ako se nada da će jednog dana i sam biti na vrhu. Komplimenti su mu prirodni alat, a prisustvo moćne osobe je savršena scena.

Vaga

Vaga sebe ne vidi kao ulizice, već kao diplomatu. Važno joj je da odnosi budu glatki, komunikacija harmonična, a atmosfera u kancelariji što prijatnija. Često će braniti svog šefa pred drugima, ublažavati njegove izjave i tražiti opravdanja za loše odluke. Iako ovo može izgledati kao ulizica, Vaga to vidi kao održavanje ravnoteže – i, uzgred budi rečeno, sopstvenog položaja.

Jarac

Kod Jarca nema emocija, već samo strategije. Ako odluči da se isplati biti ljubazna prema šefu, učiniće to bez mnogo oklevanja. Pohvale su odmerene, ponašanje je profesionalno, a lojalnost je naglašena u pravom trenutku. Jarac se ne ulizuje da bi udovoljio, već da bi napredovao. I često joj to uspeva.

Rak

Rak laska na suptilni, gotovo porodični način. Brinuće se, pitaće kako je, sećaće se rođendana i primetiće kada šef ima loš dan. Njegove taktike se zasnivaju na emocionalnoj bliskosti i osećaju sigurnosti. Šef sa Rakom često oseća kao da ima „svog čoveka“, što Rak veoma vešto koristi.

Blizanci

Blizanci su majstori komunikacije i brzo razumeju koja vrsta komplimenta ide kojoj osobi. Sa jednim šefom biće duhoviti, sa drugim ozbiljni, sa trećim gotovo prijateljski. Njihovo laskanje je fleksibilno, prilagodljivo i često toliko šarmantno da ga je teško nazvati laskanjem – barem dok ne primetite da to rade sa svima iznad sebe.

(Index.hr)

