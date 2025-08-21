Najveći ego imaju ovi znakovi horoskopa. U njihovom umu oni su najsigurniji, najinteligentniji i najlepši

Jedna od najmanje poželjnih karakternih osobina, sebičnost je karakteristika koja prirodno dolazi s paketom emocija koje svi posedujemo od rođenja do neke mere.

Biti sebičan u vezi s određenim pitanjem je prirodna reakcija i varira kod svake osobe.

Pa tako, neki ljudi poput Džoija iz “Prijatelja“ ne uživaju posebno u deljenju hrane, drugi poput Barnija iz “Kako sam upoznao vašu majku” potpuno su usmereni na sebe i drugi ih smatraju kompletno iritantnima.

Poslednja vrsta sebičnosti poznata je kao egocentrizam. Ljudi poput Barnija, koji su poznati po egocentričnosti vide stvari samo iz vlastite perspektive, jer su u njihovom umu oni su najsigurniji, najinteligentniji, najlepši ili su jednostavno rođeni kao blagoslov Zemlji, piše Culture astrology.

Prema astrologiji, neki znakovi zodijaka su egoističniji od drugih. Naravno, ne može se meriti koliko se može biti sebičan ili egocentričan, međutim, astrologija može ukazati na to koji znakovi imaju prirodnu tendenciju da se ponašaju kao da su „bogom dani“.

Za one s drugačijim načinom razmišljanja, od izuzetne je važnosti znati od kojeg znaka zodijaka se očekuje egocentrično ponašanje. Ako pronađete svoj znak među sledećih pet najvećih egocentrika u zodijaku, nemojte se osećati loše; to ipak samo zvezde govore.

5. Ovan

Ako ste ikada susreli Ovna, znate da nema većeg majstora u egoističnom ponašanju. Kad ljudi rođeni u ovom znaku zodijaka žele nešto, čine sve da to i ostvare, bez obzira na sve.

Ovnovi su rođeni lideri, zbog čega veruju da je svet njihov i da se sve treba odvijati onako kako oni zamisle. Nezavisni su po prirodi, uvek rade ono što im se svidi, bez razmatranja bilo čega ili bilo koga drugog.

Nisu upoznati s empatijom i retko se mogu staviti u tuđe cipele kako bi videli kako njihova dela utiču na druge.

Takođe, lako se mogu naljutiti čim se osete pomalo neugodno, budući da su impulsivni. Ništa i niko ne dolazi pre njih, Ovan je s pravom najveći egocentrik u zodijaku.

4. Lav

Lavovi su sami po sebi iskreni, direktni i verni, ali skloni su da misle da se svet okreće oko njih. S ličnošću koja može razvedriti svaku sobu, Lav pozitivno deluje na svakoga i užitak je družiti se s njim. On je vođen srcem i živi za ljubavi.

Ali nije baš sve tako ružičasto. Lavovi se mogu lako naviknuti da im se divimo i tada se mogu pretvoriti u potpuno egocentrične osobe.

Hrabri su, neustrašivi i sposobni nadići bilo kakvu prepreku koja im stoji na putu ostvarenja njihovih želja, Lavovi su uistinu neverovatni.

Tj. da na svetu nema drugih ljudi koji bi mogli biti povređeni njihovim ponašanjem i delovanjem. Budući da imaju ogroman ego i stalnu glad za pažnjom, s Lavovima se s vremena na vreme može biti teško nositi.

3. Škorpija

Ako nikad niste bili blizu Škorpija, Džon Snou iz Igre prestola bi rekao: ne znate vi ništa. Škorpije pripadaju grupi ljudi koji misle da se svet vrti oko njih i samo njih.

Oni su tako egocentrični da ako počnete razgovarati o određenoj temi i oni shvate da znate više od njih, koristiće svoje manipulativne veštine kako bi pokušali da preusmere razgovor i razgovarati o nečemu o čemu više znaju, a sve to vreme pokušavaju da zadrže mirnoću i ne pokazuju znakove besa.

Škorpije žele da deluju tajanstveno, ali istina je da su ogromni egocentrici.

Da ne spominjemo da su u vezi ljubomorni, posesivni, paranoični i kontrolišu u tolikoj meri da mogu uplašiti i najhrabriju osobu na Zemlji. Takođe mogu biti bezobrazni bez ikakvog razloga i odbiti da vam daju bilo koji razlog, jer zašto bi se gnjavili.

2. Blizanci

Nema sumnje da Blizanci spadaju među najsvestranije, najsloženije i najduhovitije znakove zodijaka. Ali, kao što znate, simbolizuju ih Blizanci, što znači da oni menjaju svoje mišljenje kao što se i vreme menja.

Sveprisutni Blizanci lako mogu postati egocentrični i razmišljati kao da su oni središte svemira.

Ko pokuša to da negira, odmah biva izbrisan iz njihovog života.

Nikada se ne brinu previše o drugim ljudima, jednostavno zato što veruju u svoje društvene veštine i uvek imaju dugačak spisak kontakata kako bi mogli zameniti koga god treba.

Ukratko, Blizanci nikada ne pristaju na manje od onoga što misle da zaslužuju, što je prilično blizu savršenstvu. Oni ne biraju ni sredstva i ne uzimaju u obzir tuđe osećaje kada žele dobiti ono što su zamislili.

1. Bik

Dok je Bik bez sumnje jedan od najosetljivijih, najpouzdanijih i najsaosećajnijih znakova zodijaka, takođe je poznat po svojoj sklonosti da se fokusira na samog sebe. Kao što verovatno znate, Bikovi su praktični i žele sigurnost i stabilnost pre svega.

Zbog toga mogu postati pohlepni i materijalistički orijentisani i naravno, egoistični. Ne mogu podneti misao o nesigurnosti – i kako bi dobili ono što žele, deluju vrlo sebično.

Takođe, Bikovi mogu postati vrlo posesivni i preterano zaštitnički raspoloženi, ali s dobrim razlogom.

Ne postoje razlozi ili ljudi koji im nisu važni. Puno potencijalno egoistično ponašanje Bika najočiglednije je kada voli. Međutim, on je žestoko odan i ne postoji stvar koju ne bi učinio za osobu koju voli.

