Najveći egomanijaci u horoskopu – teški k’o crna zemlja i dozlaboga naporni

Ovo su znakovi horoskopa sa najvećim egom – da li ih prepoznaješ?

Svi mi poznajemo nekoga ko jednostavno ne može da prođe nezapaženo. Oni vole da budu u centru pažnje, da se istaknu u društvu i ostave utisak na svakoga s kim se sretnu. Dok neki horoskopski znaci osvajaju ljude svojom skromnošću i diskretnom harizmom, drugi imaju ego toliko jak da ga odmah primetiš, prenosi index.hr.

Naravno, jak ego nije uvek loš – donosi samopouzdanje, odlučnost i sposobnost da vodiš druge. Ali, priznaćemo, ponekad može da stvori nesporazume i napetost, posebno u vezama.

Pa, hajde da pogledamo koji znaci horoskopa najviše „vole sebe“!

Lav

Ako postoji znak koji ne može da prođe nezapaženo, to je Lav. Njihov ego je gotovo uvek povezan s potrebom da budu primećeni i cenjeni. Lavovi uživaju kada njihov trud bude prepoznat i kada dobiju pažnju koju smatraju da zaslužuju. Njihova harizma i prirodna sposobnost vođenja često ih izdvajaju u društvu – ali ponekad to može delovati kao da je ego važniji od svega ostalog.

Ovan

Ovnovi su ti koji uvek otvoreno kažu šta misle i zauzmu prostor koji im pripada. Njihova energija i odlučnost su gotovo nepokolebljive, što je sjajno kada treba preuzeti inicijativu. S druge strane, to može izgledati i previše egocentrično. Koliko puta si sreo Ovna koji veruje da je u pravu i da njegove odluke nose najveću težinu? Upravo tako nastaje taj utisak njegovog ega bez granica.

Jarac

Na prvi pogled, Jarčevi mogu delovati mirno, pribrano i fokusirano na posao. Ali ispod te smirenosti krije se jak ego. Njihova ambicija i želja za uspehom često ih čine sigurnim da najbolje znaju kako da dođu do cilja. Kada neko dovede u pitanje njihov autoritet ili planove, Jarčevi umeju da pokažu tvrdoglavu stranu – i ne popuštaju lako.

Kako se vi nosite sa njima?

