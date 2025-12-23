Najveći finansijski napredak u 2026. imaće ova 4 znaka, zgrtaće pare džakovima cele godine

Prema rečima poznatog astrologa Evana Natanijela Grima, ova četiri horoskopska znaka privlače novac i prosperitet tokom cele 2026. godine. Kroz karijeru, unapređenja, nasledstvo ili na neki drugi način, svaki od ovih znakova imaće najveći finansijski napredak tokom cele naredne godine.

Više neće doživljavati stagnaciju i malo isplate. Prema Grimu, „Ovi horoskopski znaci će biti finansijski najprosperitetniji 2026. godine“ zahvaljujući Jupiteru, planeti sreće i izobilja. Jupiter donosi neverovatnu količinu finansijskog uspeha u njihove živote.

1. Blizanci – planete se poravnavaju za „veliku isplatu“

Pošto će „Jupiter nastaviti da tranzitira kroz vašu drugu kuću ličnih stvari, novca i resursa“, privlačite novac i prosperitet 2026. godine. Iako je Jupiter retrogradan do početka marta, kada planeta sreće i izobilja krene direktno 11. marta, Grim je rekao da stvari zaista počinju da izgledaju bolje za vas.

Sve ovo zaista dolazi do izražaja kada se Jupiter poravna sa Venerom, drugom planetom novca, u junu, „što označava veliku isplatu“, rekao je Grim. Bilo da se radi o napredovanju u karijeri ili novim mogućnostima, imate mnogo čemu da se radujete u 2026. godini.

2. Rak – nagrada na postupke

Rak, u 2026. godini, „Resetovaćete način na koji zarađujete novac na bolje“, rekao je Grim. Privlačite novac i prosperitet tokom cele godine. A „u drugoj polovini godine dolazi skuplji tok novca dok Jupiter ulazi u Lava i podstiče mogućnosti u vašoj drugoj kući“, objasnio je astrolog.

U 2026. godini konačno ste nagrađeni za prošle postupke. U kombinaciji sa činjenicom da Jupiter opozicija Plutonu u vašoj osmoj kući, to bi moglo ukazivati na to da se neke snažne investicije okreću u vašu korist. Dokle god nastavite pravim putem, sve će se odvijati u vašu korist tokom cele 2026. godine.

3. Strelac – veliki finansijski napredak kroz ulaganja ili nasledstvo

„Strelci će videti mnogo finansijskih prednosti, više kroz prizmu novca i resursa drugih ljudi ili kroz sopstvena ulaganja“, objasnio je Grim. Privlačite novac i prosperitet tokom cele godine dok pronalazite načine da ostvarite pasivni prihod ili čak nasledite novac.

Uz to rečeno, Strelče, važno je da mudro trošite njihov novac i naučite više o investiranju. Iako se prilike mogu pojaviti, ono što odlučite da uradite sa njima čini svu razliku.

4. Jarac – prosperitet tokom cele godine

Grim je objasnio da ćete u 2026. godini „verovatno videti veliko povećanje imovine putem braka, poslovnog partnera ili kroz neku vrstu investicije. Posebno u drugoj polovini godine kada Jupiter uđe u Lava i njihovu osmu kuću.“ Tada ćete doživeti najveći finansijski napredak.

Privlačite novac i prosperitet tokom cele godine. Oni transformišu vaš ukupni profil bogatstva i čine vas finansijski moćnijim, rekao je Grim. Sve dok nastavite da štedite, ulažete i donosite strateške odluke, 2026. je vaša godina za veliki finansijski procvat.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com