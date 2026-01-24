Najveći finansijski uspesi čekaju ova 3 znaka naredne nedelje, ključan je ovaj datum!

Tri znaka očekuju najveći finansijski uspesi sledeće nedelje, od 26. januara do 1. februara 2026. godine. U ovom periodu imaju pojačane šanse za finansijski uspjeh.

Ključan astrološki trenutak je ulazak Neptuna u Ovna u ponedeljak, 26. januara, koji označava početak razdoblja u kojem se menja odnos prema novcu i ličnoj sigurnosti.

Iako promjene u finansijama često izazivaju nelagodu, upravo su one nužne ako želite dugoročno stabilnije i bolje rezultate. Bez promene navika nema ni pomaka pa ova nedelja podstiče na konkretnije odluke i drugačiji način razmišljanja o novcu.

Naglasak je na spoju stava i delovanja – jedno bez drugoga ne donosi rezultate, pišu astrolozi portala YourTango.

Ribe – sve što radite dobija smisao

Sledeća sedmica donosi jači osećaj vrednosti i sigurnosti. Neptun, koji je od 2011. boravio u vašem znaku, u ponedeljak, 26. januara, prelazi u Ovna i otvara novu finansijsku fazu. Reč je o razdoblju u kojem se deo vašeg dosadašnjeg truda napokon može početi isplaćivati. Sve jasnije prepoznajete što vam je doista važno. Upravo to vam pomaže da privučete stabilnije i smislenije izvore prihoda.

Dok je Neptun u Ovnu, fokus se stavlja na dugoročne vrednosti, poput ulaganja u nekretnine ili zajedničke projekte koji imaju širu svrhu. Osećaj obilja neće se meriti samo iznosima na računu. Meriće se i kvalitetom života kao i osećanjem da radite nešto što ima smisla. Mogu vam se dogoditi najveći finansijski uspesi. Ovo je vreme u kojem se vaša kreativnost, intuicija i lični put mogu pretvoriti u konkretnu finansijsku korist.

Jarac – pratite situaciju

Obratite pažnju na ponude i informacije koje se mogu pojaviti nakon što se Merkur spoji s Venerom u Vodoliji u utorak, 27. januara. Merkur donosi vesti, dok Venera naglašava teme novca i vrednosti. Budući da se susret događa u znaku Vodolije, prilika koja vam se otvara verovatno neće izgledati klasično niti onako kako ste je unapred zamislili.

Tokom sedmice pratite kako se situacije razvijaju, posebno ako se nešto pojavi neočekivano. Energija Vodolije često donosi zaokrete koji u početku deluju čudno, ali dugoročno mogu voditi prema većoj finansijskoj slobodi. Ovo je povoljno vreme za prijave, nove projekte i vlastite inicijative, uz uslov da ostanete otvoreni za rešenja koja izlaze iz okvira vaših dosadašnjih planova.

Bik – prilika koja menja finansije

U utorak, 27. januara, Mars se spaja s Plutonom u Vodoliji, donoseći snažan podsticaj za promene u karijeri ili obrazovanju. Mars pokreće akciju, dok Pluton donosi duboke i trajne preokrete. Pred vama se može pojaviti prilika koja dugoročno menja profesionalni smer, a time i finansijsku situaciju.

Ključno je da ne zazirete od promene. Strah od nepoznatog mogao bi vas kočiti, ali upravo hrabriji potezi otvaraju vrata finansijskom napretku. Ove nedelje novac dolazi kroz odluke koje vas pomeraju iz zone sigurnosti i podstiču da preuzmete veću kontrolu nad vlastitim razvojem.

