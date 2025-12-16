Najveći izdajnici na svetu se rađaju u ovom znaku horoskopa – život sa njima je pravi pakao

Da se razumemo odmah na početku – ne verujem da je horoskop jedina istina o ljudima.

Ipak, priznajem – ponekad se previše toga poklopi da bi bilo slučajno. Ako ste se ikada zapitali zašto vam je neko bio prvo najbliži, a onda vas hladno izdao, možda odgovor leži baš u zvezdama.

Astrolozi često izdvajaju Blizance kao znak koji najčešće nosi etiketu izdajnika.

Zašto baš oni? Zato što su majstori promene. Danas ste im sve, sutra ste im ništa. Njihova priroda je dualna, i to nije samo fraza. Imaju dva lica, dve priče, dva plana – i nikad niste sigurni u kojem ste trenutno scenariju sa njima.

Iz ličnog iskustva mogu da kažem: imao sam Blizanca u životu koji je znao sve moje tajne. Sve. A onda ih je, bez mnogo griže savesti, iskoristio kad mu je to odgovaralo. Jesam li bio naivan? Možda. Ali njihova harizma lako zavara. Govore lepo, obećavaju još lepše, a kada dođe trenutak odgovornosti – nestanu.

Život sa Blizancima ume da bude emotivni rolerkoster. Jednog dana su šarmantni, duhoviti i puni pažnje. Sledećeg dana – hladni, distancirani, čak cinični. I tu dolazi ono pitanje koje svi postave prekasno: kako sam ovo propustio da vidim ranije?

Ako imate Blizanca u svom krugu, ne pokazujte sve karte odmah. Gradite poverenje sporo. Posmatrajte dela, ne reči. Ako primetite kontradikcije u ponašanju – verujte ipak svom osećaju. Intuicija retko greši.

Za kraj, važno je reći i ovo: nisu svi Blizanci loši. Ali kada jesu – znaju da budu najbolji u tome. Horoskop nije presuda, već upozorenje. A upozorenja služe da nas zaštite. Ako ih shvatimo na vreme.

