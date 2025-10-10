Najveći izdajnici Zodijaka: Ova četiri znaka najčešće zabadaju nožu u leđa onima koji im veruju

Izdaja je jedno od najtežih iskustava u odnosima, a posebno boli kada dolazi od ljudi kojima smo verovali. Astrolozi ističu da određeni horoskopski znaci, zbog svojih osobina i ponašanja, češće ostavljaju utisak onih koji umeju da izigraju poverenje.

Blizanci — dvoličnost koja zbunjuje

Blizanci su poznati po svojoj promenljivoj prirodi. U jednom trenutku deluju potpuno odano, a već u sledećem mogu pokazati sasvim drugo lice. Njihova nepredvidivost često dovodi do toga da se prijatelji ili partneri osećaju izigrano.

Škorpija — osveta kao oružje

Škorpije su strastvene i intenzivne, ali kada se osete povređeno, umeju da budu nemilosrdne. Njihova izdaja je često hladna i proračunata, a bol koju nanose može ostaviti duboke i dugotrajne posledice.

Ribe — povlačenje u ključnom trenutku

Iako deluju blago i saosećajno, Ribe često beže od problema. Njihova neodlučnost i sklonost povlačenju može učiniti da vas ostave na cedilu baš kada vam je njihova podrška najpotrebnija. Njihova izdaja retko je namerna, ali je bolna jer dolazi od onih koji deluju iskreno.

Vaga — želja da svima udovolji

Vage teže ravnoteži i miru, ali upravo zbog toga znaju da izaberu stranu koja im u datom trenutku više odgovara. Da bi izbegle sukobe, ponekad se okreću protiv onih kojima su obećale podršku, što kod najbližih stvara osećaj izdaje.

Blizanci, Škorpije, Ribe i Vage često se povezuju sa izdajom jer njihove osobine mogu dovesti do situacija u kojima drugi osećaju da su izigrani. Ipak, važno je zapamtiti da astrologija daje samo simboličan okvir, a pravi odnosi zavise od ličnih izbora i postupaka.

