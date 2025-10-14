Najveći lažovi horoskopa: Tri znaka kojima istina nije jača strana, jedan će vas iznenaditi

Da li znate koji su to znaci koji najčešće pribegavaju lažima? Iznenadićete se…

Astrolozi ističu da postoje horoskopski znaci koji imaju sklonost ka preuveličavanju, skrivanju istine ili manipulaciji. Njihova priroda ih često vodi ka tome da koriste reči kao oružje, pa iako nisu uvek zlonamerni, istina im lako izmiče.

Blizanci — majstori dvostrukih priča

Blizanci su poznati po svojoj komunikativnosti i brzom razmišljanju. Međutim, upravo ta osobina ih često vodi u preterivanje ili iskrivljavanje činjenica. Oni ne lažu uvek iz loše namere, već zato što žele da se prilagode sagovorniku ili da izbegnu neprijatne situacije.

Škorpija — manipulator iz senke

Škorpije su strastvene i intenzivne, ali kada žele da zaštite sebe ili svoje tajne, umeju da budu vrlo vešti u skrivanju istine. Njihova sposobnost da čitaju ljude i koriste informacije daje im prednost, ali i reputaciju znakova koji nisu uvek potpuno iskreni.

Ribe — bežanje od realnosti

Ribe često pribegavaju lažima kako bi izbegle sukobe ili neprijatne razgovore. Njihova maštovita priroda ponekad ih navodi da uljepšavaju stvarnost, pa granica između istine i izmišljenog postaje nejasna.

Blizanci, Škorpije i Ribe izdvajaju se kao znaci koji najčešće pribegavaju lažima. Razlozi se razlikuju – od želje da izbegnu sukobe, preko manipulacije, do potrebe da se prilagode drugima – ali zajedničko im je to da istina kod njih često dolazi u drugom planu.

