Najveći lažovi u zodijaku! Oni su vrhunski manipulatori – mogu da slažu, a da ne trepnu

Ako ih imate za prijatelje, budite oprezni!

Pojedini horoskopski znakovi mogu biti dvolični, manipulativni i skloni osuđivanju ljudi.

Neke je nemoguće uhvatiti na delu, a jedno je sigurno – takvim ljudima se definitivno ne može verovati.

Blizanci

Oni su jedan od najpretvornijih horoskopskih znakova. Izgledaju prijateljski raspoloženi na prvi pogled, ali zapravo su spremni da vam zabodu nož u leđa i obožavaju da šire tračeve. Pred vama glume su vam prijatelji samo kako bi saznali sve vaše tajne.

Škorpija

Njima se nikada ne može verovati. Svoje namere uvek drže u tajnosti i pretvaraju se. U lice vam govore „slatke“ stvari i teraju vas da verujete da im je stvarno stalo do vas. Pazite da nikada ne razbesnite Škorpiju i pokušajte da igrate na sigurno sa njima.

Ribe

Njihov stav zavisi o njihovom raspoloženju. Ali niko tako kao ribe ne ume da vam se smeška u lice, pretvara se da vam je prijatelj, a u isto vreme da traži samo šta je ono zbog čega bi sve mogao da vas ogovara čim se odmaknete. Dobri su u manipulaciji, a razlog njihovog pretvaranja je što su nesposobni da ljudima u lice kažu šta misle, već obožavaju da glume da im se sviđaju stvari koje potajno mrze. Njihova nesposobnost da budu otvoreni je ono zbog čega su licemerni

Strelac

Ljudi rođeni u ovom horoskopskom znaku ne vole sukobe. Ne odgovaraju na poruke, nikada nisu jasni u svojim namerama i ne otvaraju svoje srce, a sve to samo kako bi se spasili od svađa i drame. Žele da izbegnu sukobe po svaku cenu, a zbog toga se pretvaraju da vole ljude i daju im lažne komplimente, dok iza leđa o njima pričaju sve i svašta. Kada im se ne svidi nečija energija, pokažu svoju zlobnu stranu, piše Najžena.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com