Najveći narcisi zodijaka: Ova 3 znaka vole samo sebe, a ako nisu u centru pažnje postaju užasni

Najveći narcisi zodijaka kriju se iza šarma i osmeha, a kada izgube pažnju postaju nepodnošljivi. Pogledajte da li je vaš znak na listi.

Najveći narcisi zodijaka ne moraju da viču da bi se primetili, oni jednostavno uđu u prostoriju i očekuju da se sve oči okrenu ka njima. Ako se to ne desi, kreće cirkus.

Pravljenje scene, pasivna agresija, vređanje ni iz čega, dramatično napuštanje društva, sve su to njihovi alati.

Ovi ljudi ne vole sebe zdravo, oni sebe obožavaju do te mere da im je tuđa sreća lična uvreda.

Ne radi se ovde o običnoj sujeti koju svi pomalo imamo. Radi se o ljudima koji partnera biraju kao dodatak uz garderobu, prijateljstva grade dok im trebate, a kada vam je teško, oni se čudom razbole ili imaju važnija posla.

Tri znaka u zodijaku posebno se izdvajaju po ovoj osobini, i veruje se da ih je teško promeniti. Jedan od njih krije se iza maske skromnosti, što ga čini najopasnijim od svih.

Lav: Kralj koji ne podnosi konkurenciju

Kada se priča o tome ko su narcisoidni znaci horoskopa, Lav uvek prvi izleti. Ovaj znak rođen je sa osećajem da mu pripada presto, i to bez obzira da li je išta uradio da ga zasluži.

Lav voli komplimente kao što drugi ljudi vole vazduh. Uskratite mu pažnju i posmatrajte transformaciju.

U trenutku kada neko drugi privuče reflektor, Lav postaje hladan, podrugljiv, čak i otvoreno zao. Ume da pokvari rođendan, svadbu, slavu, samo zato što neko drugi tog dana blista jače od njega. Kod njega je ego krhka stvar obučena u zlatni oklop.

Škorpija: Tihi manipulator među narcisima

Škorpija je verovatno najopasniji predstavnik liste najvećih narcisa, jer ne deluje narcisoidno na prvi pogled. Ona vas posmatra, sluša, pamti svaku vašu slabost. A onda, kada joj zatreba, koristi to protiv vas bez trunke griže savesti. Škorpija veruje da je posebna vrsta čoveka, dublja, pametnija i emotivnija od svih oko sebe.

Među sebičnim znacima, Škorpija je ona koja ne oprašta zaborav. Ako je niste pozvali na kafu, dobijate hladan rat koji traje mesecima.

Njena ljubav je intenzivna dok ste joj korisni, a osveta surova kada procenite da vam više ne treba.

Devica: Skromnost kao najveća prevara

Rođeni u znaku Device nikada neće priznati da su najveći narcisi, i baš tu je caka. Ona se predstavlja kao žrtva koja sve radi za druge, a iza tog osmeha krije ubeđenje da je pametnija, urednija i moralno čistija od svih u svojoj okolini. Kritikuje sve što se mrdne. Ništa nije dovoljno dobro.

Kada Devica nije u centru pažnje, ona to pokazuje uzdasima, mučeničkim ćutanjem i listom svega što je za vas uradila. Njen ego hrani se osećajem moralne nadmoći, a ne aplauzom kao kod Lava.

Egocentrični znaci zodijaka kao što je Devica najteže se prepoznaju jer izgledaju kao najbolji ljudi na svetu, dok ne zatražite nešto za sebe.

Kako se nositi sa narcisom u životu

Postavite jasne granice i ne ulazite u rasprave o tome ko je u pravu, jer najveći narcisi nikada neće priznati grešku.

Ne pravdajte se. Ne molite za ljubav. Vaše vreme je vrednije od njihove drame.

Ne hranite njihov ego komplimentima koje ne osećate

Prepoznajte manipulaciju ćutanjem i krivicom

Sačuvajte krug ljudi koji vas zaista vide

Ne očekujte iskreno izvinjenje, neće stići

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com