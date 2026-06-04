Ova 3 znaka su najveći narcisi: Vole samo sebe, a ako nisu u centru pažnje postaju užasni

Najveći narcisi zodijaka prave scenu čim ih neko zasenči. Otkrijte koja tri znaka vole samo sebe i kako da ih razoružate.

Najveći narcisi zodijaka ne moraju da podignu glas da bi ih svi primetili. Uđu u prostoriju i očekuju da se sve oči okrenu ka njima, a ako se to ne desi, kreće cirkus koji pamtite mesecima.

Scena na ravnom mestu, pasivna agresija, uvreda iz vedra neba, dramatično napuštanje društva, sve su to njihovi alati. Ovi ljudi sebe ne vole zdravo, oni sebe obožavaju do te mere da im je tuđa sreća lična uvreda.

Ne radi se o običnoj sujeti koju svako od nas pomalo ima. Radi se o ljudima koji partnera biraju kao detalj uz garderobu, prijatelje drže pod ruku dok im trebaju, a čim vama zatreba rame, oni se začudo razbole ili imaju pametnija posla.

Tri znaka u zodijaku posebno se ističu po ovoj crti, i veruje se da se kod njih malo šta menja. Jedan od njih krije se iza maske skromnosti, i baš zbog toga je najopasniji od svih.

Lav: Kralj koji ne podnosi konkurenciju

Kada se priča o tome ko su najveći narcisi zodijaka, Lav prvi izleti iz priče. Ovaj znak rođen je sa osećajem da mu pripada presto, bez obzira da li je ikada mrdnuo prstom da ga zasluži.

Lav voli komplimente kao što drugi vole vazduh. Uskratite mu pažnju, pa pogledajte šta se dešava.

Čim neko drugi privuče reflektor, Lav postaje hladan, podrugljiv i otvoreno zao. Ume da pokvari rođendan, svadbu, krštenje, samo zato što neko drugi tog dana blista jače od njega. Kod njega je ego krhka stvar obučena u zlatni oklop, a u toku leta, kada Sunce prolazi kroz njegov znak, ova osobina kulja na sva vrata.

Škorpija: Tihi manipulator među najvećim narcisima

Škorpija je verovatno najlukaviji predstavnik liste najvećih narcisa, jer na prvu loptu ne deluje tako. Posmatra vas, sluša i pamti svaku vašu slabost. A onda, kada joj se ukaže prilika, koristi to protiv vas bez trunke griže savesti.

Škorpija duboko veruje da je posebna vrsta čoveka, dublja i pametnija od svih oko sebe. Među sebičnim znacima zodijaka, ona je ta koja ne oprašta zaborav. Ako je niste pozvali na kafu, dobijate hladan rat koji traje mesecima.

Njena ljubav je intenzivna dok ste joj korisni. Osveta je surova onog trenutka kada proceni da vam više nije potrebna.

Devica: Skromnost kao najveća prevara

Rođeni u znaku Device nikada neće priznati da su među najvećim narcisima, i baš tu je caka. Devica se predstavlja kao žrtva koja sve radi za druge, a iza tog osmeha krije ubeđenje da je pametnija, urednija i moralno čistija od svih u okolini.

Kritikuje sve što se mrdne. Ništa nije dovoljno dobro.

Kada nije u centru pažnje, Devica vam to plaća uzdasima, mučeničkim ćutanjem i podsećanjem na sve što je za vas uradila. Njen ego se hrani osećajem moralne nadmoći, ne aplauzom kao kod Lava. Egocentrični znaci zodijaka poput Device najteže se prepoznaju jer izgledaju kao najbolji ljudi na svetu, dok ne zatražite nešto za sebe.

Kako da se odbranite od narcisa u svom okruženju

Postavite jasne granice i ne ulazite u rasprave o tome ko je u pravu, jer najveći narcisi nikada neće priznati grešku. Nemojte se pravdati i nemojte moliti za ljubav, vaše vreme je vrednije od njihove predstave.

Ne hranite njihov ego komplimentima koje ne osećate

Prepoznajte manipulaciju ćutanjem i nametanjem krivice

Sačuvajte krug ljudi koji vas zaista vide

Ne čekajte iskreno izvinjenje, neće stići

Koji znak iz vašeg okruženja vam je prvi pao na pamet dok ste čitali ovaj tekst, i šta je bila kap koja je prelila čašu?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com