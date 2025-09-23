Najveći rasipnici horoskopa, oni ne znaju da štede, njima novac jednostavno klizi kroz prste!

Tri horoskopska znaka su poznati po svojoj velikodušnosti i sklonosti trošenju novca. Oni žive kao kraljevi i kraljice i ne znaju da štede.

Ako je verovati astrologiji, ovi horoskopski znaci su veće trošadžije su od drugih:

Lav – Kraljevski stil života

Zašto troši: Lavovi vole da impresioniraju, da se osećaju posebno i da budu u centru pažnje. Luksuz, moda i pokloni su njihova slabost.

Tipične greške: Troše više nego što zarađuju da bi održali imidž.

Troše više nego što zarađuju da bi održali imidž. Moto: „Zaslužujem najbolje – i to odmah.“

Lavovi su poznati po svojoj strasti za luksuznim životom i svime što je glamurozno. Velikodušni su i rado dele svoje bogatstvo s drugima, a često troše novac na skupa putovanja, dizajnersku odeću i nakit.

Vole da pokazuju svoje bogatstvo i imaju skupocene stvari oko sebe, a često će ulagati u visokokvalitetne i elegantne predmete koji će im dati osećaj posebnosti.

Ovan – Impulsivni kupac

Zašto troši: Ovnovi su nestrpljivi i vole da deluju brzo. Ako im nešto zapadne za oko, kupuju bez razmišljanja.

Tipične greške: Ne razmišljaju o dugoročnim posledicama, često se kaju posle kupovine.

Ne razmišljaju o dugoročnim posledicama, često se kaju posle kupovine. Moto: „Sad ili nikad!“

Ovnovi su impulsivni u svemu, pa tako i u trošenju. Obično ne razmišljaju o stvarima temeljno i pojmovi poput budžeta i finansijskih planova su im strani. Moto im je „jedan je život“ pa u trošenju novca nemaju meru.

Strelac – Optimista bez granica

Zašto troši: Strelčevi vole avanture, putovanja i nova iskustva. Novac im je sredstvo za slobodu, ne nešto što treba čuvati.

Tipične greške: Ne planiraju budžet, često troše na stvari koje ih trenutno inspirišu.

Ne planiraju budžet, često troše na stvari koje ih trenutno inspirišu. Moto: „Život je kratak – zašto štedeti?“

Strelci su avanturističkog duha i vole da troše novac na putovanja i istraživanje novih kultura. Često su skloni impulsivnoj kupovini, ali se to najčešće odnosi na stvari koje ih nadahnjuju ili imaju sentimentalnu vrednost.

Otvoreni za nova iskustva i žele da žive život punim plućima, pa će se radije osloniti na svoju intuiciju nego na budžet kada donose odluke o novcu.

