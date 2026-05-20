Ova 3 znaka su najveći rasipnici Zodijaka: Troše novac kao da sutra ne postoji

Najveći rasipnici Zodijaka troše kao da nema sutra. Otkrijte da li ste među tri znaka koja ne umeju da zadrže novac u novčaniku.

Tri znaka Zodijaka troše kao da je svaki dan poslednji petak u mesecu. Blizanci, Vodolija i Ribe nose istu boljku, samo je svako zove drugačijim imenom. Astrolozi tvrde da su upravo oni najveći rasipnici Zodijaka, a razlog nije lenjost niti pohlepa, već potpuno drugačiji odnos prema novcu nego što ga ima ostatak horoskopa.

Tri znaka koja beže od štednje

Ne radi se o lošoj matematici. Radi se o tome da novac za njih nikada nije cilj, već gorivo za nešto drugo. Jedan ga troši na uzbuđenje, drugi na slobodu, treći na druge ljude.

Štednja im zvuči kao kazna, a ne kao plan.

Blizanci: Novčanik prazan pre nego što stignu kući

Blizanci ulaze u radnju po jednu stvar, izlaze sa tri. Njihova radoznalost radi protiv računa u banci. Žele da probaju novi restoran, novi gadget, novi kurs, sve istog vikenda. Impulsivne kupovine kod njih nisu izuzetak nego pravilo.

Najgore prolaze kada im je dosadno. Tada otvore aplikaciju za onlajn šoping i naruče stvari za koje sutradan ne pamte ni boju. Dugoročne posledice rashoda ih ne zanimaju u trenutku klika. Kažu sebi da će se „izbalansirati sledećeg meseca“, a sledeći mesec donosi novu fascinaciju.

Vodolija: Plaća iskustvo, ne stvar

Vodolija ne kupuje predmete, kupuje priče koje će ispričati. Karta za koncert u drugom gradu, vikend u nepoznatom selu, kurs koji niko od poznanika nije čuo. Cena karte je sporedna informacija.

Problem nastaje kada se iskustva ređaju brže nego prilivi. Vodolija veruje da se uloženo u doživljaj uvek isplati, čak i kada bankovni račun tvrdi suprotno. Spremna je da prespava na kauču kod prijatelja samo da bi otputovala negde gde nikada nije bila. Štednja joj liči na propušten život.

Ribe: Troše na druge, a sebe zaborave

Ribe su najtiši rasipnici Zodijaka. Ne kupuju sebi torbe i tehniku, već plaćaju tuđe večere, pozajmljuju novac koji se retko vraća i ulažu u projekte sa emotivnom, a ne finansijskom logikom. Njihova empatija ih košta bukvalno.

Kada vide nekoga u nevolji, vade novčanik pre nego što razmisle. Donacija, poklon, mala pažnja, sve ide iz iste kase. Na kraju meseca shvate da su za sebe ostavili najmanje. Novac za Ribe je sredstvo da izraze osećanja, ne da grade sigurnost.

Šta zaista pomaže ovim znacima

Kada su u pitanju najveći rasipnici, člasični saveti tipa „napravite tabelu prihoda i rashoda“ kod njih ne rade. Tabela će ostati prazna do trećeg dana. Automatski prenos na zasebni račun čim plata stigne radi mnogo bolje, jer uklanja odluku iz jednačine.

Što manje misle o novcu, više ga ostane.

Druga stvar koja pomaže je pravilo od 48 sati za sve što košta više od jedne dnevnice. Ako i posle dva dana stvar i dalje zvuči pametno, kupovina ima smisla. U devet od deset slučajeva impuls nestane do jutra.

