Najveći slabići su muškarci u ovim znakovima horoskopa, neke žene baš njih biraju za brak!

Znak u kojem smo rođeni može da predodređuje neke osobine ili možda reakcije u kriznim situacijama.

Jeste li ikada primetili da ljudi određenog znaka imaju slične osobine? Prema znaku, na primer, možete odrediti jeste li kući doveli „momka“ ili običnu „bebu“.

Emocionalni ili lenji znakovi

U zodijaku nalazimo znakove čiji su nosioci istinski vladari – na primer, muškarci pod znakom Lava jasni su kraljevi u svom okruženju. Jednako tako, bikovi ili ovnovi, ali i Strelci su muškarci koji znaju lupati o sto i rešiti čak i situacije koje nisu lake.

Međutim, postoje znakovi koji imaju tendenciju potiskivanja dominantne muške moći. To definitivno ne znači da su takvi muškarci beskorisni – samo u njima morate tražiti drugu snagu osim asertivne muškosti.

Riba

Ribe, rođene između 21. februara i 20. marta, vrlo su emotivna bića. Njihova je prednost urođena empatija, želja za pomoći i razmenom iskustava s okolinom. Stoga je za mnoge žene muškarac Riba ostvarenje sna.

Međutim, problemi se mogu pojaviti u situacijama kada Ribe moraju doneti ozbiljnu odluku, zauzeti se za sebe ili za sebe (ili svoje bližnje) – jer Ribe vole izbegavati sukob i radije će napustiti neprijatnu situaciju nego se suočiti s njom.

Vodolija

Vodolije su rođene u razdoblju pre Riba. Reč je o osobama rođenima od 21. januara do 20. februara.

Vodolije vole svoju udobnost. I ne vole ništa žrtvovati. Vrlo im je neugodno s idejom da se bore za nešto ili da se ograničavaju za neki cilj. Zbog toga ne možete previše očekivati ​​od muškarca Vodolije da se previše zauzima za vas ili da vam pomaže u domaćinstvu ili vašim brigama.

Vodolije su, s druge strane, prilično flegmatične prirode i zabavno im je biti u društvu. Dakle, ako želite opuštenog tipa kod kuće i nemate ništa protiv toga da imate više odgovornosti na svojim plećima, onda je on izvrstan partner za vas.

Čak su i Rakovi, koji su rođeni leti između 22. juna i 22. jula, vrlo osetljiva bića. Međutim, često se mogu jako uvrediti, a možda čak i histerisati. Što obično ne zvuči baš muški. U isto vreme, međutim, Rakovi su skloni da budu brižni partneri i muškarci, pa ćete im rado oprostiti povremene emotivne scene.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com