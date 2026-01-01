Najveći teret skinuće ovi znakovi, konačno osećaju olakšanje, oni danas imaju najbolje horoskope

Ovo je jedan od najsrećnijih i najboljih dana za njih u celoj godini. Jarac, Devica, Bik, Ribe i Škorpija skinuće najveći teret s grbače.

Zaista je srećna Nova godina za pet horoskopskih znakova koji imaju najbolje horoskope za Novu godinu 2026. Oni će danas skinuti najveći teret s vrata i osetiti veliko istinsko olakšanje.

Dok Nova godina često dolazi sa osećajem da se od vas očekuje da preko noći postanete novi vi, Merkur koji ulazi u Jarca 1. januara. To čini da se ova godina već oseća drugačije.

Umesto frenetične žurbe ka prolaznim odlukama. Planeta komunikacije i razmišljanja u praktičnom i realističnom Jarcu čini da se stvarne, trajne promene osećaju pristupačnim. Umesto nejasne nade, lako je postaviti temelje za čvrstu strategiju, posebno kada je u pitanju novac i lična stabilnost.

Iako svi imaju koristi od ovog sjajnog početka godine, ovi astrološki znaci imaju najbolje horoskope jer skidaju najveći teret i započinju 2026. godinu sa istinskim osećajem olakšanja.

1. Jarac – realan osećaj nade u bolje

Sa Merkurom koji se pridružuje Marsu, Veneri i Suncu u vašem znaku na Novu godinu, vaš um je bistar kao i uvek. Ako ste poslednjih nekoliko nedelja 2025. godine proveli osećajući se iscrpljeno ili nesigurno šta dalje, 1. januara sve odjednom ima savršen smisao.

Danas donosi realan osećaj nade koji niste osećali neko vreme. Skidate veliki teret sa vaših leđa. Ovo je jedan od najboljih dana za vas u celoj godini, i ne samo da želite da stvari budu bolje, već duboko u sebi znate da već počinju.

2. Devica – vraćate se poslu za savršen početak godine

Vaš um napreduje po redu, a Merkurov prelazak u drugi zemljani znak je upravo ono što vam je trebalo. Tako je lako da stvari krenu sa puta tokom praznika, a to što niste toliko produktivni počelo je da vas pogađa.

To je ono što 1. januar čini tako dobrim danom za vas. Sa Merkurom sada u Jarcu, možete se vratiti poslu. To je savršeno utemeljen početak godine.

3. Bik – više se ne osećate izgubljeno

Sa Merkurom u Jarcu, možete sagledati širu sliku bez osećaja da vas preplavljuje. Ako ste se u poslednje vreme osećali pomalo izgubljeno, pitajući se da li ste na pravom putu, danas iznenada osećate kao da možete da uzmete sve stvari koje su vam na tanjiru odmah i da ih podelite na manje komade koje možete da uradite.

1. januar je zaista dobar dan za vas jer je Merkur u Jarcu energija potvrđivanja koja vam daje osećaj da je u redu. Osećate da se krećete polako sve dok se krećete u pravom smeru. Taj način razmišljanja će vam pomoći da mnogo bolje spavate večeras.

4. Ribe – stojite čvrsto na zemlji, konačno

Iako je vaš horoskopski znak poznat po tome što ima glavu u oblacima, vaš idealizam ponekad može dovesti do posebne vrste pregorevanja. Ali kako Merkur ulazi u Jarca 1. januara, osećate se kao da ste čvrsto na zemlji i više u skladu sa svima oko sebe.

Danas imate jedan od najboljih horoskopa, jer druženje sa prijateljima na Novu godinu odmah poboljšava vaše raspoloženje. Ogroman teret vam skida sa ramena u četvrtak. To je potvrđujući početak godine.

5. Škorpija – napokon ste optimisti

Merkur ulazi u Jarca 1. januara čini vas mnogo optimističnijim nego što ste se osećali nedeljama. Skidate najveći teret. Ako ste zaglavljeni u petlji negativnog razmišljanja ili osećate da stvari jednostavno ne idu po vašem, taj način razmišljanja se danas menja.

Merkurova brza pamet u vašoj kući obrade misli olakšava objektivno sagledavanje vaših problema. Olakšava i pronalaženje rešenja koja su bila skrivena vašim emocijama pre samo nekoliko dana. To je utemeljen, realističan početak godine koji vam daje osećaj kao da ste konačno ponovo preuzeli kontrolu nad svojim životom.

(Krstarica/YourTango)

