Najveći umovi sveta rođeni su baš u ovim horoskopskim znakovima!

Astrologija često otkriva skrivene potencijale ličnosti, a kada je reč o genijalnosti – određeni horoskopski znakovi posebno se izdvajaju kao najveći umovi.

Statistike i astrološke analize pokazuju da su najveći umovi sveta, naučnici, umetnici i vizionari, najčešće rođeni u ovim znacima

Vodolija – Vizionari i inovatori

Vodolije se smatraju znakom u kojem je rođeno najviše genijalaca.

Njihov um, mašta i kreativnost prevazilaze granice vremena.

Često su neshvaćeni, jer razmišljaju nekoliko koraka ispred drugih.

Poznati Vodolije: Nikola Kopernik, Galileo Galilei, Mozart

Devica – Analitički umovi

Pored Vodolija, i Device se često ističu kao znak u kojem se rađa veliki broj genijalaca.

Njihova snaga uma je u detaljima, logici i analizi.

Perfekcionizam i posvećenost čine ih vrhunskim naučnicima i istraživačima.

Device su poznate po praktičnoj inteligenciji i sposobnosti da povežu teoriju i praksu

Poznate Device su: Stiven King, Agata Kristi, Kijanu Rivs, Leonard Bernstin

Zašto baš oni?

Vodolija donosi originalnost, viziju i ideje koje menjaju svet.

Devica donosi disciplinu, preciznost i sposobnost da ideje pretoči u realnost. Zajedno, ova dva znaka predstavljaju spoj inovacije i analize – savršenu kombinaciju za genijalnost

S obzirom da gore navedene karakteristike, nije ni čudo što su najveći umovi sveta, naučnici, umetnici i vizionari, najčešće rođeni u ovim znacima

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com