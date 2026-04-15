Najveću sreću s novcem imaće 3 znaka sve do 2028. godine, Saturn u Ovnu donosi im bogatstvo

Najveću sreću s novcem imaće Blizanci, Ribe i Device u narednih nekoliko godina. Planete im omogućuju da steknu pravo finansijsko izobilje.

Tri horoskopska znaka privlače finansijsko izobilje od sada do 2028. godine. Dok je Saturn u Ovnu ovi astrološki znaci imaju najveću sreću s novcem u narednih nekoliko godina.

Čak i u teškim vremenima poput ovih, dokazano je da održavanje optimističnog pogleda pozitivno utiče na vašu budućnost. Činjenica koju tri horoskopska znaka što privlače finansijsko izobilje sve do do 2028. godine savladavaju dok je Saturn u Ovnu.

Iako su se ovi horoskopski znaci možda borili sa tim da ne znaju kuda dalje, zahvaljujući vremenu univerzuma, oni su sada na putu da imaju najveću sreću s novcem. Sve dok naporno rade i nikada ne odustaju, jedan astrolog je objasnio da će se sve sigurno isplatiti u narednih nekoliko godina ako nastave da idu napred.

1. Ribe – aktivan rad donosi finansijsko izobilje

Profesionalna astrološkinja Elizabet Brobek je objasnila da oni sa jakim položajima u Ribama, kao što je Sunce u Ribama ili ascendent u Ribama, „mogu otkriti lepo povećanje svojih finansija tokom naredne dve godine“.

Život je možda bio težak. Ali od sada, Ribe očekuju unapređenje na poslu ili čak mogu da pokrenu sopstveni posao koji će dovesti do ogromnog poboljšanja njihovih finansija. Da bi maksimalno iskoristile ovu pozitivnu energiju, Brobek je predložila Ribama da „mnogo ozbiljnije shvate svoje knjigovodstvo i računovodstvo“. To može pomoći da imaju najveću sreću s novcem i da se maksimalno iskoristi ovaj priliv finansijske sreće.

Pošto je Saturn planeta karme, Ribe „takođe mogu da nauče nove karmičke lekcije koje se odnose na njihove finansije“. Važno je držati troškove pod kontrolom. Kao i sve u životu, potrebno je uložiti aktivan rad ako Riba u ascendentu želi da vidi stvarnu promenu u svom životu.

2. Devica – transformacija i preporod su zagarantovani

Devica će videti porast svojih finansija tokom naredne dve godine. Ali to bi moglo biti pomalo nekonvencionalno. Čak i tabu jer će ovaj horoskopski znak „učiti nove karmičke lekcije o ovim temama“, rekla je Brobek. „Mogli bi čak postati više uloženi u stvari poput astrologije kako bi ih vodila kroz ovo.“

Brobek je objasnila da je sa Saturnom u osmoj kući Device investicija i zajedničkih resursa. Odnosno energija prava da Devica dobije veliko nasledstvo u nekom trenutku u naredne dve godine. Međutim, astrolog A.T. Nunjez je primetio da dok je Saturn u Ovnu, Devica će možda morati sama da se snađe pre nego što pronađe čvrsto finansijsko uporište. Transformacija i preporod su gotovo zagarantovani, zato zadržite pozitivan pogled i finansijsko izobilje može biti vaše.

3. Blizanci – angažovanjem velikih grupa ljudi do uspeha

Brobek je objasnio da, iako će Blizanci, posebno Blizanci u ascendentu, doživeti povećanje svojih finansija dok je Saturn u Ovnu, ova sreća sa novcem neće nužno doći iz konvencionalnih sredstava ili promocija. Umesto toga, prema Brobeku, „Ovo bi moglo imati neke veze sa njihovim društvenim mrežama.“

Za neke, ovo bi mogao biti rezultat lansiranja proizvoda koji postaje super viralan. Za druge, to bi čak moglo značiti da postanu poznati kreiranjem sadržaja. U svakom slučaju, angažovanje velikih grupa ljudi biće najefikasniji način da Blizanci privuku najveću sreću s novcem i veliki finansijski uspeh od sada do 2028. godine.

