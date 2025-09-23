Najverniji i najodaniji ljudi na svetu: Na ove znakove horoskopa uvek možete da računate!

Tražite prijatelja koji vas razume do srži i pruža podršku u svakom trenutku?

Ovi znakovi horoskopa su idealni kandidati za vašeg savršenog „partnera u zločinu“ , prema tvrdnjama astrologa ovo su osobe koje će biti uz vas kroz sve životne avanture i izazove!

Rak – Emocionalna lojalnost

Zašto je veran: Raci su duboko emotivni i vezuju se srcem. Njihova lojalnost dolazi iz iskrene ljubavi.

Pouzdanost: Uvek će vas zaštititi i biti uz vas u teškim trenucima.

U ljubavi: Verni do kraja, ali osetljivi na izdaju.

Rakovi su oličenje saosećanja i odanosti. Kao vodeni znak, Rak poseduje duboko intuitivno razumevanje emocija, što ga čini pažljivim slušateljem i vernim prijateljem. Kada život postane težak, prijatelj Rak će vas nežno voditi kroz oluje, pružajući vam utehu i sigurnost.

Bik – Stabilan kao stena

Zašto je veran: Bikovi ne vole promene i kada se vežu, to je duboko i trajno.

Pouzdanost: Uvek su tu kada vam zatreba, bilo da je u pitanju pomoć, savet ili samo prisustvo.

U ljubavi: Verni do kraja, ali zahtevaju isto zauzvrat.

Ovaj zemljani znak je poznat po svojoj stabilnosti i posvećenosti. Bikovi su izuzetno pouzdani i jednom kada uspostave vezu, predani su da je čuvaju i neguju.

