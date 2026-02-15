Najviše sreće naredne nedelje imaće 5 znakova, ovo su im najsrećniji dani

Vodolija, Ribe, Ovan, Devica i Lav imaće najviše sreće naredne nedelje. Planetarna dešavanja i pomračenja donosi im period sreće i napretka.

Pet horoskopskih znakova očekuje izuzetno povoljno razdoblje od 16. do 22. februara. Oni će imati najviše sreće naredne nedelje. Nova sedmica donosi priliku za samootkrivanje i nam pomaže nam u rastu i razvoju tokom sezone pomračenja.

Pomračenje Sunca u Vodoliji 17. februara menja nam perspektivu, dok Mesec u Ribama donosi preko potrebnu nadu.

Sezona Riba počinje već sledećeg dana, što će, uz grupaciju planeta u tom vodenom znaku, stvoriti gotovo čarobno iskustvo. Mesec u Ovnu 19. februara pomoći će nam da proširimo vizije, a uz podršku Saturna u istom znaku, ovo ne vrijeme za odustajanje od snova. Kraj sedmice, s Mesecom u Biku, omogućiće nam da se saberemo i pripremimo planove za budućnost.

Vodolija – opustite se u udobnosti doma

Pomračenje Sunca u vašem znaku menja pravila igre. Sedmica donosi pojačani intenzitet, ali to je samo priprema kako biste se udobnije osećali u centru pažnje. Sredinom sedmice, ulazak Sunca u Ribe, gde se pridružuje Merkuru i Veneri, donosi izvanrednu energiju i biće savršen predah nakon pomračenja.

Isplanirajte sledeći odmor, počastite se omiljenom hranom ili priuštite sebi spa dan u udobnosti vlastitog doma. Energija Riba deluje prosvetljujuće i donosi isceljenje. Budući da je Saturn sada u Ovnu, Mesec u tom znaku biće usmeren na učenje discipline, a nakon toga Mesec u Biku podstaći će vas da pokažete svoju snagu. Na putu ste prema vrhu, a ova sedmica deluje kao uvod u vašu sledeću veliku pustolovinu.

Ribe – verujte u sebe

Za vas je najvažniji tranzit sedmice ulazak Sunca u vaš znak 19. februara. Ali pre početka vaše sezone, pomračenje Sunca u Vodoliji naučiće vas koliko je važno verovati u sebe i ojačati svoju nezavisnost. S više planeta u vašem znaku, imaćete najviše sreće naredne nedelje, zatvarate stara poglavlja i otvarate nova.

Čuvajte svoju energiju, a ako se osećate preopterećeno, pronađite način da se oslobodite emocija koje vas sputavaju. S Merkurom u vašem znaku, kreativni izražaj pomoći će vam da napunite baterije. Mesec u Ovnu donosi vam obilje odlučnosti pa zadržite fokus na cilju i verujte procesu. Mesec u Biku povoljan je za druženje i upoznavanje novih ljudi. Iako će vas možda privlačiti samoća, stvaranje novih veza doneće vam korist.

Ovan – idealno vreme za promene

S obzirom na to da je Saturn u vašem znaku, tranziti ove sedmice delovaće kao poziv na buđenje. Pomračenja će da istaknu ono što vam više ne koristi i ukazati na posao koji morate obaviti kako biste ostvarili snove. Uz pomračenje i Saturn koji utiču na vaš znak, ovo je idealno vreme za provođenje željenih promena.

Sezona Riba, koja počinje 19. februara, donosi najviše sreće i umirujuću energiju nakon intenzivnog pomračenja. Usredsredite se na obnavljanje energije i obratite se prijateljima za podršku, jer traženje pomoći nije znak slabosti. Mesec u vašem znaku pomoći će vam da se osećate samopouzdanije i hrabrije. Kada se zbog Saturna pojavi sumnja, znaćete kako pronaći sopstveno svetlo i zasjati. Kraj sedmice s Mesecom u Biku podstiče vas da posvetite sebi više ljubavi.

Devica – nedelja ljubavi

Ova sedmica donosi ljubav i osećaj lakoće, čak i dok vam pomračenje u Vodoliji ukazuje na unutrašnji rad koji je pred vama. Ovaj tranzit podstiče vas da ostavite prošlost iza sebe i otkrijete vlastite snage i skrivene talente. Mesec u Ribama donosi emocionalnu dubinu u vaše odnose.

Zapišite osećaje u dnevnik ili se poverite bliskoj osobi. Budite spremni da saslušate one koji vam se obrate i pružite im podršku. Mesec u Ovnu podstiče vas da ne gubite svoje snove iz vida. Tokom boravka Meseca u Biku, isplanirajte putovanje ili obnovite putne isprave.

Lav – odbacite ograničenja

Ulazak Sunca u Ribe, gde se pridružuje Veneri, doneće najviše sreće i ublažiće deo napetosti koju je stvorilo pomračenje. Uprkos tome, tranzit Vodolije idealno je vreme da u karijeri pokrenete nove ideje jer vam pruža alate potrebne da dobijete željenu podršku. Mesec u Ribama i Ovnu podseća vas da se ne bojite da iskoristite svoj puni potencijal.

Ovo je vreme da odbacite sva ograničenja. Umesto toga, istražite nove teme ili se posvetite učenju, za što će vam Saturn u narednih nekoliko godina pružiti obilje discipline. Krajem sedmice, Mesec u Biku usmeriće vašu pažnju na profesionalne ciljeve. Nemojte preduzimati previše zadataka odjednom; skoncentrišite se na rešavanje jednog po jednog.

