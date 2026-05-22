Najviše sreće sledeće nedelje imaće ova 3 znaka, od 25. do 31. maja ostvariće svoje snove. I čuda su moguća

Tri horoskopska znaka imaće najviše sreće sledeće nedelje, od 25. do 31. maja 2026. Astrološke prilike doneće im mir u srcima. Promena je u vazduhu u danima koji dolaze i mogla bi vam doneti iznenađenje života.

U ponedeljak, 25. maja, Sunce u Blizancima se poravnava sa Plutonom u Vodoliji, pomažući vam da vidite mogućnosti koje vas okružuju. Ovo je vreme da poštujete svoju unutrašnju istinu i sledite ono što se oseća autentično. Oslonite se na svoje srce dok se asteroid Ceres kreće u Blizance u četvrtak, 28. maja. Fokusirajte se na ono što vam prija i ne bojte se da verujete u čuda.

Kako se Plavi Mesec u Strelcu uzdiže u nedelju, 31. maja, dozvolite sebi da se predate univerzumu. Ovo je drugi pun Mesec u maju, a njegova retkost pomaže da donesete transformaciju koja vam je potrebna da biste privukli veliku sreću i pronašli mir u svom srcu.

1. Blizanci – univerzum vas vodi da sledite svoje snove

Poštujte svoje snove. U ponedeljak, 25. maja, Sunce u vašem znaku pravi trigon sa Plutonom u Vodoliji, pozivajući vas da preduzmete akciju. Trenutno ste obasjani energijom i motivacijom. Odjednom, svi razlozi zbog kojih ste se uzdržavali više nisu važni. Ono što je namenjeno vama postaje sve teže izbeći. Iako svaki san dolazi sa rizikom, zapamtite da vas univerzum vodi upravo sada da rizikujete i sledite svoje snove.

Najviše sreće sledeće nedelje imaćete jer sve što birate za sebe i svoj život nosi veće značenje. Pa ipak, to takođe znači da više ne možete ostati tamo gde jeste. Ne morate da se uzdržavate ili da se odvraćate od poteza. Umesto toga, ovo je vreme da vidite da su vaši snovi božanski dati i da idete za njima svim što imate. Promena je zagarantovana upravo sada i donosi veću sreću i obilje u vaš život.

2. Vaga – prihvatite podršku drugih

Negujte svoje najdublje želje. Ne morate da usvojite proračunat način razmišljanja kada je u pitanju ono što želite da postignete u svom životu. Umesto toga, radi se o tome da pustite da vas vodi vaša brižna i negovateljska strana, i to će vam doneti najviše sreće naredne nedelje.

Prigrlite pozitivne veze i prihvatite podršku od drugih. Oslonite se na ono što možete naučiti kroz veze, romantične i druge. Nalazite se u periodu dramatične transformacije, ali morate početi da prihvatate važnost veza u svom životu.

Asteroid Ceres ulazi u Blizance u četvrtak, 28. maja, gde ostaje do 12. avgusta. U ovom vazdušnom znaku, Ceres donosi sreću i nove mogućnosti, ali takođe nosi negovateljsku energiju. Ne morate da se iscrpljujete ili žrtvujete način života koji želite da biste postigli velike stvari. Fokusirajte se na brigu o sebi i onima oko sebe kako biste proširili svoj život na načine na koje vam je suđeno.

3. Ovan – otvara vam se retki prozor mogućnosti

Ovo je trenutak koji ste čekali. Plavi Mesec u Strelcu izlazi u nedelju, 31. maja. Ovo je drugi pun Mesec u mesecu maju, a prvi je u Škorpiji. Sada ste u fazi rasta i novih početaka. Ne bojte se da negujete veći uspeh i sreću tokom ovog perioda. Bez obzira da li idete na putovanje ili dublje zaronite u duhovnost, ovo je početak retkog prozora mogućnosti.

Plavi Mesec u Strelcu vraća teme iz Mladog Meseca u istom znaku 19. decembra 2025. Razmislite o tome šta se dešavalo u vama i vašem životu tokom tog vremena, jer san ili cilj mogu konačno biti spremni za ostvarenje. Strelac vas podstiče da napustite svoju zonu udobnosti, kako zbog avanture, tako i da biste razumeli svoju božansku svrhu u ovom životu. Naravno, to zahteva promene, od kojih neke mogu biti neprijatne, ali sa druge strane toga je sreća i ispunjenje koje ste oduvek želeli.

