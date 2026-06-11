Tri šolje dnevno menjaju vašu energiju: nutricionisti otkrili najzdraviji napitak koji čuva srce, creva i mozak

Najzdraviji napitak za ceo organizam: tri šolje crnog čaja dnevno hrane srce, creva i mozak. Probajte ga nezaslađenog već sutra ujutru.

Najzdraviji napitak za ceo oorganizam ne stoji u apoteci, već verovatno već imate kesicu u kuhinjskom ormaru. Nutricionisti su izabrali crni čaj, a brojka koju navode je konkretna: tri šolje dnevno. Toliko je dovoljno da podržite srce, creva i mozak odjednom, bez ijednog dodatka.

Zvuči previše jednostavno da bi bilo tačno. Ipak, tajna nije u samom čaju, nego u tome kako ga pijete, i tu većina ljudi greši. O tome malo niže.

Zašto je crni čaj toliko zdrav

Bez obzira da li volite klasičan crni čaj, Earl Grey ili English Breakfast, sve varijante dele istu osnovu. To su polifenoli, biljna jedinjenja koja deluju kao antioksidansi. Ona su razlog zašto se ovaj zdrav napitak za svaki dan izdvaja od ostalih toplih pića.

Kombinacija polifenola, aminokiseline L-teanina i umerenog kofeina daje vam mirnu energiju. Bez nervoze i bez naglog pada koji znate iz iskustva sa jakom kafom.

Crni čaj i srce: šta rade teaflavini

Nutricionistkinja Hajme Šelbert objašnjava da crni čaj duguje tamnu boju i snažan ukus teaflavinima. Ti antioksidansi mogu da poboljšaju funkciju krvnih sudova i cirkulaciju. Tu je i katehin EGCG, koji pomaže u snižavanju krvnog pritiska i holesterola.

Manji pritisak i bolji holesterol znače manji rizik od srčanih problema. Zato crni čaj i jeste napitak za srce i mozak u isto vreme.

Šta crni čaj radi vašem mozgu

Crni čaj sadrži L-teanin, aminokiselinu koja poboljšava raspoloženje i budnost. Nutricionistkinja Šeri Go kaže da spoj L-teanina i nižeg kofeina daje postojanu koncentraciju. Zato je za mnoge blaža opcija od kafe.

EGCG dodatno štiti moždano tkivo od oksidativnog stresa. Neki podaci ukazuju da može da pomogne pamćenju i uspori kognitivno opadanje s godinama.

Tri šolje dnevno i vaša creva

Ovde brojka postaje zanimljiva. Studija iz 2023. godine pokazala je da tri šolje crnog čaja dnevno povećavaju broj korisnih bakterija u crevima. Te bakterije proizvode kratkolančane masne kiseline koje smanjuju upale i jačaju crevnu barijeru.

Polifenoli iz čaja hrane mikrobiom slično kao vlakna iz povrća. Crni čaj i creva rade kao tim, a vi za to ne morate da menjate ceo jelovnik.

Koji je najzdraviji napitak za svakodnevno pijenje

Crni i zeleni čaj bez dodatog šećera, pijani umereno tokom dana. Polifenoli iz oba podržavaju srce, mozak i mikrobiom, a bez šećera zadržavaju punu korist.

Greška koju pravi skoro svako

Najveća greška je šećer. Kašičica ovde, kupovna flaširana verzija tamo, i poništite veći deo dobiti. Čitajte sastav flaširanih čajeva, jer mnogi kriju više šećera nego sok.

Druga greška je vreme. Posle podne birajte verziju bez kofeina ako vam san već zna da popusti. Tako čuvate i odmor i sve ono što vam crni čaj za zdravlje donosi. A vi, pijete li ga zaslađenog ili konačno prelazite na čistu šolju?

Da li je crni čaj zdraviji od kafe?

Za mnoge jeste, jer ima manje kofeina i sadrži L-teanin koji daje mirnu energiju bez nervoze i naglog pada.

Koliko šolja crnog čaja dnevno je dovoljno?

Tri šolje dnevno pokazale su najviše koristi, naročito za creva i broj korisnih bakterija u mikrobiomu.

Da li crni čaj treba piti sa šećerom?

Ne, najbolje ga je piti nezaslađenog, jer dodati šećer poništava veći deo zdravstvenih koristi napitka.

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