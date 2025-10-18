Najzlobniji ljudi rođeni su u ova dva znaka horoskopa: Nikada ne praštaju i uvek uzvraćaju

Postoje ljudi koji umeju da budu posebno nemilosrdni kada su povređeni i obično se rađaju u ova dva znaka Zodijaka. Oni koji ih iznevere retko dobiju drugu šansu.

Astrologija otkriva da postoje znakovi koji, kada su povređeni ili iznevereni, umeju da pokažu svoju najmračniju stranu. Njihova oštrina i sposobnost da pogode „gde najviše boli“ čine ih najzlobnijima u celom horoskopu.

Škorpija — intenzitet koji ne zaboravlja

Škorpije su poznate po snažnim emocijama i dubokoj intuiciji. Kada ih neko povredi, teško prelaze preko toga i često planiraju kako da uzvrate. Njihova zlobnost se najčešće javlja u trenucima izdaje ili laži.

U sukobima postaju pronicljivi i precizni, koristeći reči kao oružje. Znaju tačno kako da protivnika nateraju da preispita svoje postupke. Iako mogu oprostiti, nikada ne zaboravljaju ono što im je učinjeno.

Jarac — hladna distanca kao kazna

Jarčevi deluju smireno i staloženo, ali kada izgube poštovanje prema nekome, njihova hladnoća može biti razoružavajuća. Ne podnose nepravdu i neodgovornost, pa često kažnjavaju ignorisanjem ili sarkastičnim komentarima.

Njihova zloba nije impulsivna, već promišljena i precizna. Kada odluče da pokažu koliko su povređeni, to rade bez povišenog tona, ali sa rečima koje se dugo pamte. Ako ih neko izneveri, jednostavno prekidaju svaki kontakt i ponašaju se kao da ta osoba više ne postoji.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com