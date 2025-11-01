Najzlobniji znaci horoskopa: Znate li ko je prvi na listi?

Vaga je najplemenitiji znak, Devica zli genije, Lav glavni splektaroš. Znate li koji ste vi na listi najzlobnijih znakova horoskopa?

Ovo su najzlobniji znakovi horoskopa. Svako ima neku zlu crtu u sebi, ali kod nekih je ona ipak izraženija i naglašenija.

Astrologija nam često pruža fascinantan uvid u ljudsku prirodu, otkrivajući kako zvezdana sazvežđa mogu uticati na naše ličnosti, snage i slabosti.

Dok su neki znakovi poznati po svojoj empatiji i saosećanju, postoje oni koji, prema astrološkim tumačenjima, pokazuju sklonost da uživaju ili raduju se nesreći ili patnji drugih.

Ovaj fenomen nije nužno odraz čiste zlobe, već složena interakcija između ličnosti, emocija i dubljih psiholoških mehanizama.

Evo kako izgleda redoslijed horoskopskih ‘zlikovaca’ i njihovih osobina – od najzlobnijeg do najplemenitijeg.

1. Škorpija – najzlobniji horoskopski znak

Bez previše neizvesnosti, pehar za najzlobniji horoskopski znak odlazi u ruke Škorpije! Ličnost ovog znaka puna je zamršenih slojeva, a ipak su osobine koje najsjajnije blistaju njihova lukavost i prepredenost. Poslušajte naš savet i nemojte im se zameriti.

2. Lav – glavni spletkaroš

Sasvim je prirodno da znak koji voli pažnju ima zlonameran um. Lav voli da bude zvezda i učiniće sve da ostane u centru pažnje. Lav je horoskopski znak koji će najverovatnije postati poznat i nije spreman ništa da prepusti šansi. Ko mu se nađe na putu njegovih ciljeva, on ga samo pregazi, piše 24sata.hr.

3. Devica – zli genije

Devica je jedan od najinteligentnijih horoskopskih znakova, iako često koriste mozak da bi smišljali zle planove. Devica se na površini može ponašati slatko i nevino, ali ispod svega toga verovatno smišljaju mnoštvo lukavih planova.

4. Ovan – čuvajte se njegove osvete

Kao jedan od tri znaka Vatre, ličnost Ovna je prirodno agresivna i nikada neće dopustiti da se nešto događa protiv njegove volje. Ovan je definitivno eksplozivan, ali ovaj horoskopski znak uživa i u planiranju osvete neprijateljima.

5. Bik – nezaustavljiv u pitanjima zla

Svi znaju da je Bik jedan od najtvrdoglavijih horoskopskih znakova, ali da li ste znali koliko su zli? Bik nije horoskopski znak koji lako prelazi preko ičega i zaista ima problema s opraštanjem i kretanjem dalje.

6. Jarac – voli spletke i intrige

Jarac je poznat po hladnom i proračunatom karakteru što ih čini pravom silom na koju treba računati. Jarac je pametan znak i uvek pametno bira bitke; njihov intelekt znači da mogu nadmudriti apsolutno svakoga.

7. Vodolija – ima zle trenutke

Ličnost Vodolije prilično je opuštena i slobodoumna dok se ne osećaju zarobljeno u neprijatnim situacijama. Kad god se Vodolija oseća napadnuti ili teskobno, njihova zla strana nastoji da izađe napolje i sav pakao nastupi, uprkos tome što su prilično pozitivan horoskopski znak.

8. Blizanci – zli su slučajno

Kao jedan od najpričljivijih horoskopskih znakova, Blizanci iskreno vole da budu okruženi drugim ljudima i ne bi ni sanjali da smišljaju zle planove i napade, jer se naprosto koncentrišu na pozitivu. Blizancima je potrebno više mira i ljubavi nego bilo šta drugo.

9. Rak – previše dobar

Kao jedan od najosetljivijih horoskopskih znakova, ne treba da čudi da Rak nije među ‘zlim znakovima’. Rak je ljubavnik, a ne borac i prvom prilikom okreće se od sukoba i drame. Zloban može da postane samo ako ‘pukne’ nakon jako dugo trpljenja.

10. Strelac – borac protiv zla

Kad bismo morali da imenujemo bezbrižni i srećni horoskopski znak, predložili bismo Strelca. Kao najduhovitiji horoskopski znak, Strelac je prezauzet zbijajući šale da bi se koncentrisao na svetsku dominaciju i druge zle stvari.

11. Ribe – mrze loše vibracije

Ribe nemaju zlog atoma u svom telu i pokušavaju da izbegnu negativnost gde god je to moguće. Ribe su jedan od najdražih horoskopskih znakova i bez obzira na to koliko ih puta povrede osećaji, nikad neće reagovati negativno.

12. Vaga – najplemenitiji znak

Vaga je jedan od tri horoskopska znaka koja su previše ‘dobra’, što znači da su beznadežni kad je zlo u pitanju. Opraštaju neviđeno brzo, dugo im je potrebno da se naljute, uvek sagledavaju dobru snagu nekog i daju opravdanje za njegove zle postupke.

