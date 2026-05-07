Nakon svega kroz šta su prošli, 5 znakova konačno nalaze zasluženu ljubav i sreću u vezama od 11. maja

Veze postaju mnogo bolje za pet horoskopskih znakova tokom nedelje od 11. do 17. maja 2026. Ovo je vreme da prihvatite nove početke i kažete da uprkos strahu.

Sunce je u konjunkciji sa Merkurom u Biku 14. maja, a to je poznato kao Merkur kazimi. Ovo je prva od dve konjunkcije ove nedelje, druga je između Marsa i Hriona 16. maja. Konjunkcija znači da se energije dve planete spajaju, što stvara fokusiranu energiju u vašem romantičnom životu. Merkur Kazimi predstavlja novi ciklus u načinu na koji komunicirate.

Budite spremni da prihvatite nove mogućnosti za ljubav i radost, posebno kada se u subotu pojavi Mlad Mesec u Biku. Ono što želite je moguće, ali morate biti spremni da to izaberete. Nakon svega kroz šta su prošli ovi znakovi treba da znaju da zaslužuju i ljubav i pravu sreću.

1. Škorpija – obratite pažnju na to šta i kome nešto pričate

Obratite pažnju na razgovore koje vodite ove nedelje, jer kada Sunce u konjunkciji sa Merkurom u Biku, nešto važno se pojavljuje. Ova energija je ključna za napredovanje, posebno zato što je Uran nedavno napustio Bika. Uverite se da ste na istoj strani kao vaš partner u smislu šta znači zajedno napredovati. Razgovarajte o tome ove nedelje i budite prisutni u razgovorima koje vodite.

Ako ste slobodni, onda potražite novu šansu za ljubav. Merkur Kazimi pokreće novi ciklus u vašem romantičnom životu. To dovodi do toga da vam se neko obrati ili da upoznate novu ljubavnu interesovanje.

Ostanite otvoreni za ljubav i ponude koje počinju da stižu. Iskoristite priliku sa nekim koga ranije ne biste razmatrali i budite spremni da izađete iz svoje zone udobnosti.

2. Strelac – planete utiču na vašu romantičnu vezu

Kako se Vesta, asteroid koji upravlja vašim unutrašnjim nagonom i vatrom, premešta u Ovna u sredu, postajete svesniji u svojim romantičnim postupcima. U Ovnu, Vestina energija utiče na vašu romantičnu vezu, posebno na vaš brak ili posvećenu zajednicu. Ova energija se odnosi na to da budete svesni i usmereni u svojim postupcima. Ovo vam pomaže da prevaziđete nesigurnost oko obavezivanja ili strah od gubitka slobode.

Dozvolite sebi da u potpunosti investirate u svoju vezu i da se u potpunosti posvetite ljubavi koja vam je važna. Ova energija se odnosi na pronalaženje one prave, umesto na ležerno zabavljanje. Vesta u Ovnu vam pomaže da razumete šta je najvažnije i da se uverite da su vaše reči usklađene sa vašim postupcima.

Dozvolite sebi da prođete kroz ovu nadogradnju jer će ona transformisati vaš romantični život.

3. Vaga – suočite se sa svime što vas muči

Kada Hiron bude u konjunkciji sa Marsom u Ovnu 16. maja, to će isceliti vas i vašu vezu na načine koji su vam potrebni. Ovo je aktivno vreme u vašem romantičnom životu zbog velikog broja planeta u Ovnu. Pa ipak, konjunkcija između Hirona i Marsa vam konačno pomaže da se fokusirate na svoje isceljenje. Ovo utiče i na dinamiku sa vašim partnerom i na vaše lično putovanje. Umesto da izbegavate bilo šta, ovo je nedelja da se konačno suočite sa onim što vam je potrebno da izlečite kako biste poboljšali svoju vezu.

Ova konjunkcija vam omogućava da bolje razumete svoje romantične obrasce. Hiron i Mars vam pomažu da izlečite ono što niste mogli da vidite. Oslobađate se svih karmičkih situacija i privlačite novog i zdravijeg partnera. Odvojite vreme da razmislite o onome što se dešava i budite spremni da poštujete sve neprijatne istine.

Nakon svega kroz šta su prošli, za mnoge Vage ovo je prekretnica, ali samo ako ste spremni da se oslobodite svih prethodnih priča vezanih za ljubav.

4. Jarac – slobodno pokušajte ponovo, Mlad Mesec pomaže da donesete dobru odluku

Ne bojte se da pokušate ponovo. Mlad Mesec u Biku čini 16. maj odličnim danom za važne razgovore o vašoj budućnosti. Ne dozvolite da strah stane na put onome što vam je suđeno. Bez obzira da li bol dolazi iz ove veze ili drugih slomljenih srca, morate sebi dozvoliti da pokušate ponovo. Ovaj Mlad Mesec je osvetljava novi početak u vašem romantičnom životu i pomaže da donesete sigurnu i obilnu ljubav koju ste oduvek želeli. Nakon svega kroz šta su prošli mnogi Jarci zaslužuju mir.

Ako ste sami, ovo je neverovatna energija za prvi sastanak ili improvizovani susret sa nekim novim. Sa Mesecom u Biku, ovaj sastanak ili susret nije slučajan. Umesto toga, to je važan deo vaše budućnosti. Verujte da ste bezbedni da sebi dozvolite da ponovo volite i primetite sve zelene zastavice koje neko ima.

Ovo vam pomaže da budete samopouzdani kako biste mogli da prepoznate svoju sudbinu kada stigne.

5. Vodolija – iskoristite energiju planeta, ljubav je na vidiku

Razgovarajte o tome šta želite ove nedelje, Vodolije, posebno kada Merkur pređe u Blizance 17. maja. Merkur u Blizancima je sve o budućim planovima i posvećenosti. Ova energija pomera vašu vezu u pozitivnom smeru i otkriva vašu usklađenost po temama poput braka ili osnivanja porodice. Merkur u Blizancima vam pomaže da sa sigurnošću znate da li je osoba sa kojom ste ona sa kojom želite da izgradite život.

Razmislite o tome šta želite od partnera. Ako još uvek tražite tu veliku ljubav, krajem ove nedelje vas očekuje proboj. Merkur u Blizancima donosi nove mogućnosti i partnere u vaš život, ali da biste ih maksimalno iskoristili, morate znati šta želite. Ovo vam pomaže da iskoristite ovu energiju da zaista pronađete svoju osobu, umesto da vas ometaju sve primamljive opcije.

Vaš ljubavni život će uskoro postati mnogo aktivniji, zato se pobrinite da usmerite svoju energiju ka onima kojima je zaista važno.

