Nalet sreće kakvu su dugo čekali imaće 3 znaka od 6. do 12. aprila, ovo se dešava jednom u životu

Iznenadne prilike i nalet retke sreće imaće naredne nedelje, od 6. do 12. aprila Bliznaci, Rakovi i Lavovi. Rekte su ovakve prilike.

Tri znaka horoskopa imaće nalet sreće kakvu su dugo čekali imaće cele nedelje, od 6. do 12. aprila 2026. godine. Univerzum donosi preko potreban zamah u vaš život, moraju da iskoriste iznenadne prilike.

U sredu, 8. aprila, Mars u Ribama se poravnava sa Uranom u Biku. Uran će uskoro napustiti ovaj zemljani znak i neće se vratiti do 2103. godine. Ovo delikatno poravnanje se neće ponoviti do tada, tako da morate iskoristiti prilike kada se pojave.

Novi ciklus počinje kada Mars uđe u Ovna u četvrtak, 9. aprila, stvarajući stelijum Ovna koji ostaje na snazi do 18. maja. Ovan je jedan od najuticajnijih horoskopskih znakova u narednoj godini, posebno zato što su i Saturn i Neptun u ovom vatrenom znaku.

Ipak, morate stvoriti ravnotežu u svemu što radite. Nalet sreće i neke prilike se javljaju samo jednom u životu, ali ipak bi trebalo da razmislite.

1. Lav – dugo ste čekali ovakav trenutak

Srećan novi početak koji ste čekali. Od 9. aprila do 18. maja, nalazite se u jednoj od svojih najdubljih poglavlja za sreću i nove početke. Mars ulazi u Ovna 9. aprila, dodajući se stelijumu u ovom vatrenom znaku. Stelijum je skup od pet ili više planeta koje donose sreću i fokusiranu energiju u jedno područje vašeg života. U ovom slučaju, energija Ovna predstavlja obilje i nove početke.

Kao vatreni znak, važno je da pažljivo pristupite predstojećem stelijumu i tranzitu Marsa. Kao Ovan, često žurite napred, samo da biste kasnije dobro razmislili o stvarima. Iskoristite sve prilike koje se pojave tokom ovog vremena. Budite oprezni i promišljeni u onome što birate. Uverite se da vam odluke koje donosite pomažu da iskoristite novi početak koji vam je namenjen.

2. Rak – ovakav život ste oduvek želeli

Gradili ste se do ovog trenutka. U sredu, 8. aprila, Mars u Ribama se poravnava sa Uranom u Biku, stvarajući dinamičnu i pozitivnu energiju. Mars u Ribama donosi sreću, dok Uran u Biku cilja vaše snove i važne društvene veze u vašem životu.

Kako se Uran i Mars poravnavaju, bližite se kraju ciklusa koji je počeo 2020. godine. To je ono ka čemu ste gradili, zato je važno da se uverite da ste zaista spremni da prihvatite život koji ste oduvek želeli da živite.

Mars u Ribama i Uran u Biku su se prvi put sreli 25. maja 2020. godine, zatim ponovo 4. maja 2022. i 19. aprila 2024. godine. Razmislite o ovim datumima i šta se dešavalo u vašem životu tokom tog vremena. Ovo vam pomaže da razumete šta ovaj tranzit znači i kako će oblikovati vaš život godinama koje dolaze.

S obzirom da se ovo poravnanje neće ponoviti do 2103. godine, ovo je zaista jedinstvena prilika da krenete za svojim snovima i prigrlite nalet sreće koju privlačite.

3. Blizanci – iskoristite nove mogućnosti i puteve u životu

Dozvolite sebi da rastete. U subotu, 11. aprila, Mesec formira konjunkciju sa Plutonom u Vodoliji, podstičući vas da izrastete u osobu koju vaša sudbina zahteva. Kao kolega vazdušni znak, ova energija bi trebalo da vam bude prijatna za rad, iako vas i dalje može izazivati na sve najbolje načine.

Vodolija traži da ostavite iza sebe svoju zonu udobnosti, ili ono što vam se ispunjava samo u trenutku. Umesto toga, pokušajte da se fokusirate na svoje dugoročne ciljeve, sa kojima se često borite. Odlaganje zadovoljstva ili manifestacije vaših namera možda ne deluje zabavno u trenutku, ali je to odluka koja vas nagrađuje u budućnosti.

Mesec i Pluton donose mogućnosti za rast i transformaciju. Ova energija vas inspiriše da iskoristite nove mogućnosti i puteve u životu. Dok je vaš lični rast vaš fokus, ovaj tranzit vas takođe može dovesti do putovanja ili usklađivanja sa novim grupama ljudi.

Isprobajte nove stvari i posmatrajte ovo kao eksperiment u učenju šta zapravo rezonuje sa vašom

