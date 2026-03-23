Namazani su svim bojama: Najlukaviji znak koji vas gleda u oči i laže, a da ne trepne

On vas bez srama gleda u oči i laže dok vam se smeška. Ovaj znak je toliko namazan svim bojama da će vas ubediti u svaku svoju priču.

Svi mi imamo u okruženju onu jednu osobu za koju nikada nismo sasvim sigurni na čemu smo. To su oni koji imaju spreman odgovor pre nego što im postavite pitanje. Izvuku se iz svake neprijatne situacije i na kraju vas ubede da ste vi krivi za haos koji su oni napravili. U horoskopu postoji jedan znak koji je toliko izvežban u ovoj igri da vas bukvalno gleda u oči i laže, a da mu pritom ni puls ne poraste, niti mu glas zadrhti.

Ne radi se ovde o nekoj urođenoj zlobnosti, već o tome da oni svet vide kao veliku šahovsku tablu. Za njih su svi ostali samo figure koje treba pomerati onako kako njima tog trenutka odgovara.

Radi se o Blizancima, apsolutnim šampionima prilagođavanja koji će vam prodati najneverovatniju priču na svetu, a vi ćete im poverovati jer to rade sa toliko šarma i samopouzdanja da sumnja prosto nestaje.

Majstor koji vas bez srama gleda u oči i laže

Glavni problem sa Blizancima nije u tome što stalno imaju plan da nekoga prevare. Često i sami poveruju u tu svoju novu verziju istine. Njihov mozak radi tri puta brže od prosečnog. Dok vi izgovorite jednu rečenicu, oni su već smislili tri scenarija kako da se izvuku.

Najstrašnije je što vas mirno gledaju u oči i lažu dok vam sipaju piće ili se osmehuju kao da ste im najrođeniji na svetu.

Oni su toliko namazani svim bojama da će, čim osete da ste ih saterali u ćošak dokazima, istog trenutka okrenuti priču na nešto sasvim deseto. Izviniće se tako uverljivo da poverujete. Ili će izvući neku vašu grešku od pre pet godina samo da skrenu pažnju sa svoje laži.

Za njih je istina rastegljiv pojam, nešto što se menja i oblikuje onako kako vetar duva tog dana.

Zašto im se ljudi uvek iznova vraćaju

Možda se pitate kako je moguće da neko ko vas tako hladnokrvno obmanjuje i dalje ima krug vernih prijatelja i uspeha na svakom koraku. Odgovor je bolno jednostavan. Niko na svetu nije zabavniji i harizmatičniji od njih kada to žele da budu.

Blizanci su vrhunski komunikatori. Ponudiće vam tačno ono što vaše uši žele da čuju u tom trenutku. Ako vam treba uteha, biće najnežniji sagovornici, a ako tražite saveznika za neku avanturu, biće prvi u redu.

Čim nestanete iz vidokruga, ta ista priča se menja za 180 stepeni. Dovoljno je da procene da im to donosi i najmanju korist. Oni ne osećaju grižu savesti na onaj težak način na koji to osećaju neki drugi znaci. Za njih je to samo snalaženje u svetu koji je, po njihovom dubokom uverenju, ionako pun foliranata i glumaca.

Kako izaći na kraj sa njihovim igrama

Ako u životu imate posla sa osobom za koju znate da vas često gleda u oči i laže, jedini način da sačuvate mir jeste da uopšte ne ulazite u njihove dugačke rasprave. Oni će vas uvući u takav lavirint reči i poluistina iz kojeg nikada nećete izaći kao pobednik, jer su pravila te igre oni sami smislili u hodu.

Najbolje je da svaku njihovu reč uzimate sa dozom rezerve i da sudite isključivo po onome što urade, a ne po onome što vam obećavaju dok vam se najslađe smeškaju.

Oni jesu namazani svim bojama i teško ih je pročitati iz prve, ali kada jednom shvatite njihov mehanizam, postaju predvidljivi.

Njihova najveća slabost je zapravo vaša tišina. Kada shvate da njihove reči više nemaju nikakav uticaj na vas i da im više ne verujete bez pogovora, oni će se jednostavno okrenuti i potražiti neku drugu osobu kojoj će prodavati svoje priče.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com