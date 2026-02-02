Naplata dugova stiže: Za ova tri znaka 2026. je godina karmičkog preokreta, svemir nikome ne ostaje dužan

Karmička naplata dugova sledi u februaru za Jarca, Škorpiju i Devicu. Suze ili nepravda koju ste pretrpeli konačno će doći na naplatu.

Kaže se da svemir nikome ne ostaje dužan, ako ste se proteklih godina pitali kada će vaš trud. Naplata dugova konačno stiže, suze ili nepravda koju ste pretrpeli konačno će doći na naplatu, 2026. godina donosi odgovor. Astrološke konfiguracije, predvođene velikim pomeranjima sporih planeta, sugerišu da je vreme „praznog hoda“ završilo.

Karma ove godine ne dolazi kao kazna, već kao precizna vaga koja će izravnati račune. Dok će neki uživati u plodovima koje su godinama strpljivo sadili, drugi će se morati suočiti s posledicama svojih postupaka.

Evo koja tri znaka ulaze u svoj veliki karmički ciklus.

Devica – čišćenje od loših ljudi

Device su godinama bile „stup“ na koji su se svi oslanjali, često zanemarujući sopstvene potrebe kako bi popravile tuđe živote. Osećaj da vas okolina uzima zdravo za gotovo u 2026. godini potpuno nestaje. Karma vam donosi preokret u obliku profesionalnog priznanja i finansijske satisfakcije koju ste odavno zaslužili, ali vam je izmicala.

Ipak, karmička naplata za Device dolazi i kroz odnose – svi oni koji su koristili vašu dobrotu polako će nestati iz vašeg života, čisteći prostor za ljude koji će vas ceniti. Pripremite se na godinu u kojoj se „ne“ pretvara u vašu najmoćniji alat za sreću.

Škorpija – karmički dug se briše

Za Škorpije 2026. godina donosi najintenzivniji oblik karmičkog pročišćenja. Ako ste u prošlosti igrali pošteno, ali ste bili žrtva zakulisnih igara, svemir sada preokreće ploču u vašu korist. Istina izlazi na videlo, a vaši neprijatelji sami upadaju u jame koje su drugima kopali. S druge strane, Škorpije koje su koristili manipulaciju osetiće težinu vlastitih odluka. U oba slučaja naplata dugova sledi.

Ovo je godina u kojoj se vaša intuicija izoštrava do maksimuma, dopuštajući vam da prepoznate prilike koje su vam pre bile skrivene. Vaš karmički dug se briše kroz transformaciju – ostavljate stari identitet iza sebe i konačno preuzimate moć koja vam pripada.

Jarac – nagrada za integritet

Jarac je znak koji najbolje razume koncept truda i vremena, a 2026. je godina kada se vaša „dužnička knjiga“ napokon zatvara u plusu. Saturnovi tranziti donose vam naplatu za svu onu samoću, odricanja i naporan rad kroz koji ste prolazili dok su se drugi zabavljali. Za vas karmički preokret znači stabilnost o kojoj ste sanjali. To može biti kupovina nekretnine, osnivanje porodice ili uspon na vrhunac karijere koji se činio nedostižnim.

Karma vas nagrađuje za integritet; ostali ste dosledni sebi kada je bilo najteže, a sada će se vrata koja su godinama bila zaključana otvoriti sama od sebe, a da ih ne morate silom gurati.

(Krstarica/Index.hr)

