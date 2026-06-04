Stiže surova naplata karme: Ova 3 znaka će u junu skupo platiti svoje grehe iz prošlosti

Naplata karme u junu pogađa tri znaka direktno u žicu. Pročitajte ko plaća, za šta i kako da ublažite udarac dok još imate vremena.

Naplata karme u junu najjače udara tri znaka koja su poslednjih godinu i po dana glumila da ne vide ono što su sama zakuvala. Račun stiže na naplatu, i to – ne na rate, već odjednom!

Ova tri znaka odlično znaju zbog čega im se vraća, jer su do sada uspešno okretala glavu od istine. E, pa, sada više nema bežanja.

Planete su se namestile tako da se suočite sa sopstvenim postupcima, jer ono što ste sejali, ovog meseca napokon dolazi na naplatu.

Zašto baš jun donosi karmički obračun?

Naplata karme u junu znači da sve što ste gurali pod tepih – dugovi, zamerke i loše odluke – sada traži odgovor. Rok je kratak, a pregovora nema.

Sadašnje planete pojačavaju samo ono što je ostalo nedovršeno. Jun ne kažnjava za slučajnu grešku, već za ponavljanje istih postupaka. Od ove lekcije neće moći da pobegnu Blizanci, Device i Ribe.

Blizanci: laž koja se vraća kroz najbližu osobu

Vama karma u junu kuca tačno tamo gde najviše boli: u krug prijatelja. Reči koje ste izgovorili još u martu, misleći da niko neće povezati konce, sada se vraćaju kao bumerang.

U prvoj polovini meseca očekuje vas poziv koji ćete pokušati da izbegnete. Neće moći. Kada konačno odgovorite, suočićete se sa posledicom sopstvenih postupaka.

Savet: Priznajte odmah, bez okolišanja. Što duže odugovlačite, karmički obračun je skuplji. Blizanci ovog juna karmu često plaćaju i kroz novac – izgubljeno poverenje koštaće vas više nego što mislite.

Devica: posao, perfekcionizam i ljudi koje ste pregazili

Poslednju godinu ste proveli ubeđujući sebe da je sve što radite opravdano. Da je ona kritika kolega bila „profesionalna“, a ne lična, i da je prisvajanje tuđih zasluga bilo samo „snalaženje“. Jun dolazi da razbije tu iluziju.

Oko 18. juna stiže trenutak istine: bićete procenjivani isključivo na osnovu toga kako ste se ponašali prema drugima, a ne na osnovu vaših rezultata. Ako vam saveznik okrene leđa, nemojte se čuditi. To nije slučajnost, već karma koja vas sustiže kroz ljude koje ste svojevremeno potcenili ili povredili.

Ribe: emocionalni dug koji ste vukli predugo

Vama junska karma stiže na naplatu kroz emocije. Vezu koju održavate iz sažaljenja, prijateljstva iz navike i porodične odnose u kojima glumite da je sve u redu – sve to u junu pokazuje svoje pravo lice. Nećete vi prekinuti, to će učiniti same okolnosti.

U drugoj polovini meseca suočićete se sa istinom koju ste dugo znali, ali niste smeli da izgovorite. Boliće, ali ovaj karmički obračun vam donosi i preko potrebno olakšanje. Prvi put posle dugo vremena, prestajete da nosite tuđi emocionalni prtljag. Ne odbijajte taj razgovor, koliko god vas plašio – to je vaša karta za slobodu.

Kako da ublažite naplatu karme dok još traje jun

Postoje tri tačke u junu kada se energija najviše smiruje. Iskoristite ih za konkretne poteze, a ne za razmišljanje:

Vratite dug, makar i delimično, osobi koju izbegavate od jeseni

Pošaljite poruku koju odlažete već nedeljama, kratko i bez objašnjavanja

Priznajte jednu grešku naglas, pred osobom koja je njom oštećena

Ova tri poteza neće poništiti karmu, ali smanjuju kamatu. Astrološki gledano, svaki priznat propust skida pola tereta sa naredna tri meseca. Suplementi tu ne pomažu, ovde radi samo direktnost.

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