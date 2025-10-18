Napokon normalan, radostan i srećan dan sa porodicom ili prijateljima, ovi znakovi danas imaju sjajne horoskope!

Ovan, Vaga, Lav, Vodolija i Bik su pet horoskopskih znakova imaju zaista dobre horoskope 18. oktobra 2025. Sunce u Vagi je u suprotnosti sa Hironom u Ovnu, tako da veze imaju potencijal da donesu isceliteljsku moć u dubine vašeg srca u subotu.

Kada želite da doživite nešto sjajno, morate biti mentalno i emocionalno otvoreni da biste uživali i pronašli te prilike. Isključite se i telefonirajte da biste saznali šta se dešava. Prijateljstva će se pojaviti niotkuda.

Subota je dobar dan da se obratite starim prijateljima ili ponovo povežete sa porodicom sa kojom niste dugo razgovarali. Ne morate ništa da kažete o tome šta osećate ili šta se dešava.

Današnja energija ne zahteva lično izlaganje koje vas ostavlja ranjivim. Umesto toga, poziva vas da danas širite pozitivnu energiju.

1. Ovan – radostan dan sa prijateljima ili porodicom

Doživećete sjajne stvari danas, ali to neće biti događaj koji se dešava van interakcije sa drugim ljudima. Činjenica je da uživate u tome da budete sami. Uživate u vlasništvu sopstvene emisije; međutim, današnja astrološka prognoza sugeriše da postizanje idealnih ishoda zahteva druženje sa drugima.

U subotu možete čuti razgovore koji će vas dotaći do srca i pružiti vam osećaj radosti. Pažljivi ste, pa ćete prepoznati kada se sprema dobro delo, a to podstiče osećaj nade. Nada je poput isceljujućeg semena koje je posejano u vašem srcu, stvarajući optimizam.

Do kraja današnjeg dana, osećaćete se kao da je svet divno mesto. Osetićete kako vam tereet pada sa leđa; lako srce i još lakši mentalni teret su ono što transformiše tmurnu subotu u zaista sjajan početak kratkog vikenda.

2. Vaga – više niste vezani za pošlost

Imate zaista dobar horoskop 18. oktobra jer kada Sunce u Vagi opoziciji sa Hironom u Ovnu, više ne projektujete svoje strahove na svet. Nije lako priznati da morate da preuzmete odgovornost za svoja osećanja, i koliko god da su valjana, mogu odražavati i prošla iskustva koja su vas oblikovala.

Da li ste se ikada osetili povređeno od strane nekoga koga ste voleli i kasnije uneli taj bol u svaku sledeću vezu ili prijateljstvo? Više ne morate to da radite. Ne samo da niste sami, već niste vezani za svoju prošlost. Ona vas ne definiše.

Današnje veliko isceljenje dolazi vam u obliku samoopraštanja. Više vam nije potrebno potvrđivanje od drugih u vašem životu. Ljudi koji su izgledali kao velika drveća, koja su zasenila vašu unutrašnju moć ili snagu, sada su manji i manje preteći. Sebe vidite u novom svetlu, i to je ono što ovu subotu pretvara od one koja održava status kvo u datum koji menja igru i koji ćete pamtiti.

3. Lav – osetićete mir u duši

Ono što vaš horoskop za 18. oktobar čini tako sjajnim za vas je to što više niste vezani zastarelim verovanjima za koja ste nekada smatrali da su suština istine. Otkrivate da postoje neke netačnosti u onome što ste učili. Počinjete da dovodite u pitanje te misli, a onda odjednom možete da shvatite šta su vam prijatelji, porodica i kolege sve vreme govorili.

Ne osećate se kao izuzetak; umesto toga, osećate se kao da ste ujedinjeni sa svojim bližnjima. Osećate mir u duši. Verovanje može biti slepa tačka koja zaklanja istinu da ne bude na vidiku. Sada možete jasno da vidite i ono što je nekada bila bolna tačka nema nikakvog uticaja na vašu budućnost.

4. Vodolija – postavite granice

Volite da učite od drugih, a kada je u pitanju istraživanje kultura i sticanje uvida u svetske događaje, vaš um je poput sunđera. Pa ipak ste primetili da se uskogrudi ljudi osećaju ugroženo vašom otvorenošću. Često je vide kao nedostatak posvećenosti ili strukture, ali vi znate bolje. Što ste otvoreniji, to je vaša banka znanja sofisticiranija. Znanje podstiče saosećanje i empatiju – dve osobine za koje smatrate da su potrebne u svetu koji pati.

Prema tome, danas postavljate granicu kada vam neko bez poštovanja govori o ideji koju imate ili hobiju koji volite. Vi ispravljate stvari. Prvo, niko ne može tako da razgovara sa vama, a drugo, više ste nego sposobni da znate kada i šta je dobro za vas.

Postavljanje granice vam pomaže da se oslobodite emocionalnih ograničenja koja drugi pokušavaju da vam nametnu. Pored toga, uspostavljate se kao osoba sa kojom se ne treba petljati. Za sada je malo preoštro, ali na duži rok, to je odličan plan igre.

5. Bik – vi danas upravljate svojom sudbinom

Imaš veoma dobar horoskop 18. oktobra jer otkrivaš šta ti je potrebno da se osećaš kompletno i celovito u svom srcu. Konačno si ostavio prošlost na miru. Više joj ne dozvoljavaš da definiše tvoju budućnost. Bilo je nekoliko skeleta u vašem ormaru sa kojima ste se plašili da se suočite, ali sada shvatate da ako ste vi taj koji poseduje svoju priču i prvi je ispriča, postoji element kontrole koji treba imati.

Više nećete biti taj koji sebi dozvoljava da se osećate loše zbog nekog sablasnog straha koji vam sedi u glavi. Nećete biti osoba koja dozvoljava nepoznatom da definiše sadašnjost. Danas ste vi taj koji upravlja. Vi ste osoba koja ima autoritet nad svojim životom. To je divan osećaj i vi ste ovde da ga prigrlite.

