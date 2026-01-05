Napredak u karijeri donosi mnogo novca za ove znakove tokom cele 2026. godine

Najveći napredak u karijeri i finansijsku sreću u 2026. godini imaće Škorpija, Vaga, Bik, Rak, Blizanci i Jarac. Imaju blagoslov univerzuma.

Znamo da prošla godina nije bila baš najbolja za posao i ekonomiju u celini. Međutim, ovih šest horoskopskih znakova imaće mnogo bolji napredak u karijeri i pratiće ih neverovatna finansijska sreća u 2026. godini.

To ne znači da godina ne dolazi bez sopstvenog skupa izazova. Ali, prema rečima astrologkinje Abigejl-Rouz Remer, nekoliko astroloških znakova univerzum pomaže kada je u pitanju snalaženje u finansijama i njihovim poslovima.

1. Jarac – najbolja karijerna i finansijska sreća u 2026.

Imaš jednu od najboljih karijernih i finansijskih sreća od samog početka u 2026. godini jer počinješ godinu sa četiri planete u svom znaku koje ti daju podsticaj motivacije.

Pored toga, Jupiter je u vašoj sedmoj kući partnerstava tokom prve polovine godine. Planeta sreće i izobilja blagsilja kuću poslovnih ugovora. Osim toga omogućava rad sa određenim klijentima u prvoj polovini godine“, objasnio je Remer. Konjunkcija Venere i Jupitera će vam zaista pomoći u tome u junu.

I vaša sreća se ne završava u prvoj polovini godine. Prema Remeru, takođe imate koristi od toga što se Severni čvor pomera u Vodoliju u julu, kada ćete se baviti novim hobijem ili pozicijom.

Pored toga, sa Južnim čvorom u Lavu, kroz napredak u karijeri ćete moći da se proširite i prevaziđete način razmišljanja i oskudice.

2. Blizanci – inovacije i novi načini sticanja novca

Tokom prve polovine godine, Jupiter blagosilja vašu drugu kuću jer povećava vaše prihode. U kombinaciji sa drugom polovinom godine koja obećava da će vam pomoći da iskoristite lični brend, očekujte sreću kada je u pitanju unapređenje vaše karijere u 2026. godini, rekao je Remer.

Kako je astrolog objasnio, „Uran u vašem znaku takođe može povećati inovacije, tako da ćete imati nove načine zarađivanja novca.“

Dakle, čak i ako se sada ne osećate tako, nemojte se iznenaditi kada vam sreća neočekivano dođe na put u 2026. godini.

3. Rak – neverovatno povećanje prihoda

Imate sreće u prvoj polovini godine sa Jupiterom koji je još uvek u znaku. Ali ćete takođe doživeti povećanje svojih prihoda kako se planeta sreće i obilja seli u Lava u drugoj polovini godine.

Ovo je neverovatno, jer ste već uspostavili bolji osećaj identiteta do kraja prve polovine, objasnio je Remer.

Dakle, ako želite nešto novo, očekujte da ćete krenuti u potpuno drugom pravcu koji bi mogao dovesti do mnogo novca u 2026. godini.

4. Bik – obećavajuća godina

Imaćete veliku sreću sa karijerom i novcem u 2026. godini kada Severni čvor uđe u Vodoliju, vašu desetu kuću karijere. Kao što je Remer objasnio, ova energija produbljuje vašu želju za postizanjem na poslu i na kraju finansijski.

„Ako izaberete prave puteve“, rekao je Remer, onda vas očekuje veoma obećavajuća godina.

5. Vaga – finansijska sreća kroz timski rad

Pošto su Saturn i Neptun u konjunkciji u vašoj sedmoj kući, Remer je objasnio da možete očekivati da ćete upoznati zaista važne poslovne partnere ili osigurati velike ugovore sa klijentima u 2026. godini.

„Jupiter će takođe biti u 10. kući tokom prve polovine godine“, dodao je Remer, „što će doneti obilje karijeri.“

Kada Jupiter uđe u vašu 11. kuću grupa u drugoj polovini 2026. godine, vaša karijerna i finansijska sreća dolaze iz druženja.

Dakle, ako zaista želite da budete uspešni, izlazak napolje je ključan ove godine.

6. Škorpija – ništa preko noći, ali ćete uspeti

Vaša karijerna i finansijska sreća se možda neće dogoditi preko noći. To se menja u drugoj polovini godine kada se Jupiter preseli u vašu desetu kuću karijere. Ovo je neverovatno, rekao je Remer, jer će podići na viši nivo ono po čemu ste poznati i naterati vas da preispitate gde želite da budete do kraja ove godine.

Nemojte se iznenaditi ako počnete da preispitujete svoj posao ili gde želite da živite. Sa retrogradnim kretanjem Venere i Merkura krajem godine, to će vas naterati da se preispitate, a verovatno čak i da napravite skok poverenja.

(Krstarica/YourTango)

