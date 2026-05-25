Ova 3 znaka napuniće novčanike do vrha do 5. juna – stiže im ogromna sreća i novac

Tri horoskopska znaka napuniće novčanike do vrha do 5. juna, a jedan od njih to ne očekuje. Proverite da li ste na spisku srećnika.

Do 5. juna tri znaka napuniće novčanike tako da će im prvi pogled na stanje računa izmamiti osmeh kakav nisu imali mesecima. Nije reč o lutriji, nego o novcu koji je odavno trebalo da stigne, samo je čekao da se nebo otključa.

Pun Mesec u Strelcu 31. maja i Venera koja prelazi u Raka pokreću dva odvojena novčana kanala. Jedan donosi isplate iz prošlosti, drugi otvara vrata za novu zaradu.

Bik: Stari dug se vraća, a iznos će vas iznenaditi

Bikovi, vi ste poslednjih meseci ćutali dok su drugi obećavali. Negde između 28. maja i 3. juna stiže poziv ili poruka u vezi sa novcem koji ste otpisali. Možda je to honorar koji je „zaboravljen“, možda pozajmica od koje ste digli ruke. Vraća se.

Uz to, Venera u Raku obasjava vašu kuću zarade do kraja prve nedelje juna. Posao koji ste odbili u martu vraća se sa boljom ponudom. Nemojte žuriti sa potpisom u utorak, sačekajte četvrtak. Razlika u uslovima može biti značajna.

Najgore što sada možete da uradite jeste da o tom novcu pričate svakome ko vas pita. Ćutite dok ne legne na račun. Bik koji ćuti, Bik koji zarađuje, tako je oduvek bilo.

Devica: Kraj perioda u kome ste radili za druge

Device, vama je već dosadilo da gledate kako neko drugi uzima zasluge za vaš rad. Period do 5. juna donosi tačku u kojoj se to lomi. Ili ćete dobiti povišicu o kojoj se priča već mesecima, ili ćete dobiti ponudu sa strane koja menja celu računicu.

Greška broj jedan koju Device prave u ovakvim trenucima. Pristajete na prvu cifru koja vam padne pod ruku jer ne volite cenkanje. Ovog puta sačekajte. Tražite konkretan iznos, ne procenat. Zapišite ga pre razgovora.

Venera u Raku pomaže vam da budete prijatni dok pregovarate o nepriajatnim stvarima. Iskoristite to. Do petka, 5. juna, znaćete tačno koliko vredite na tržištu. Iznos će vas prijatno iznenaditi.

Ribe: Novac stiže odakle ga niste očekivali

Najzanimljivija priča je vaša, Ribe. Vi ne tražite, ne planirate, ne kalkulišete, a baš zato vam stiže priliv novca sa strane koju niste videli. Možda nasledstvo manjeg obima, možda poklon, možda zaboravljena štedna knjižica ili polisa o kojoj nikome niste pričali.

Sasvim druga priča je posao. Ako se bavite nečim kreativnim, slikate, pišete, šijete, pravite kolače za prodaju, oko 2. juna stiže porudžbina koja vredi koliko tri prosečne zajedno. Ne razvodnjavajte cenu, vredi koliko tražite.

Suplementi za samopouzdanje vam ne trebaju, treba vam jedna kafa sa osobom koja vam je pre dve godine spomenula saradnju. Pozovite je. Ovaj poziv otvara više od jedne mogućnosti za finansijsku sreću tokom leta.

Vreme je da i vas sunce ogreje!

Mesecima ste krpili kraj sa krajem i pitali se kada će se ova muka završiti. Nebo je konačno prelomilo – do 5. juna ova tri znaka napuniće novčanike i naplatiti svaki dinar koji im je sudbina ostala dužna.

Sve one neprospavane noći, zakasnele isplate i rad u tišini sada dolaze na naplatu sa debelom kamatom. Bik, Devica i Ribe konačno mogu da odahnu, skinu ogroman teret s leđa i sa osmehom pogledaju u ekran bankomata.

Zaslužili ste, uzmite ono što je vaše i ne pravdajte se nikome za svoj uspeh!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com