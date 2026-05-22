Otvara se nebo za jedan znak: Narednih 12 meseci donose vam novac, uspeh i život iz snova

Narednih 12 meseci jedan znak konačno uživa: stiže novac, prilika za posao i sreća koja se dugo čekala. Da li ste vi taj miljenik neba?

Ono što Strelac čeka još od prošle godine, konačno stiže. Narednih 12 meseci donose mu ogroman preokret na svim poljima, od finansija do privatnog života. Sve će se slagati na svoje mesto polako, mesec za mesecom, sve do sledećeg leta.

Planete su se namestile tako da podržavaju hrabre poteze, a Strelcu hrabrosti nikad nije manjkalo.

Zašto baš Strelac i zašto baš sada

Energija ovog perioda traži od vas da prestanete da pristajete na manje. Tri godine ste vukli tuđe terete, slušali kako niste dovoljno ozbiljni, i radili poslove koji vas ne plaćaju koliko vredite. Tu se priča prekida. Već u junu osetićete prvi pomak, najčešće kroz ponudu koja stiže sa strane sa koje je niste očekivali.

Najveći problem nije bio nedostatak prilike. Problem je bio što ste ih sve odbijali jer ste čekali savršen trenutak. Savršen trenutak ne postoji, ali narednih dvanaest meseci postoji nešto bolje, otvoren prozor.

Novac koji konačno ostaje u kući

Finansije se ne menjaju munjevito, već u tri talasa. Prvi stiže krajem proleća kroz neočekivanu uplatu ili vraćanje starog duga, drugi sredinom jeseni kroz povišicu ili novog klijenta, treći u prvoj polovini naredne godine kroz nešto što sami pokrenete. Mnogi Strelčevi će konačno otplatiti minus na kartici koji ih guši još od pandemije.

Suplementi sreće ovde ne pomažu. Pomaže konkretan potez, pošaljite onu ponudu koju odlažete već šest meseci.

Posao iz snova kuca na vrata

Greška broj jedan koju Strelčevi prave, sami sebe ubeđuju da je posao iz snova nešto što dolazi iz inostranstva ili iz neke velike korporacije. Nije. Najčešće dolazi od osobe koju već poznajete, ali sa kojom niste razgovarali godinu i po dana. Javite se prvi. U julu i avgustu razgovori koje vodite uz kafu pretvaraće se u konkretne dogovore brže nego što ste navikli.

Ako razmišljate da pokrenete nešto svoje, prozor je otvoren do kraja oktobra. Posle toga ne zatvara se, ali se sužava.

Šta donose narednih 12 meseci u ljubavi

Slobodni Strelčevi sreću osobu koja im neće gledati kroz prste, već im se javiti direktno. Zauzeti dobijaju priliku da reše ono što gura pod tepih treću godinu zaredom. Ćutanje posle svađe više neće prolaziti, partner traži razgovor, ne predstavu.

Najemotivniji trenutak stiže oko Nove godine, najčešće kroz odluku o zajedničkom životu ili putovanju koje menja dinamiku veze.

Kako da ne propustite svoj trenutak

Ne čekajte znak sa neba, znak ste već dobili. Konkretno, narednih godinu dana traži od vas tri stvari, da prestanete da odlažete teške razgovore, da napišete brojku koju zaista želite da zarađujete, i da prestanete da se izvinjavate što tražite više.

Sasvim druga priča kreće onog trenutka kada to uradite naglas.

