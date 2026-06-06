Nasledstvo i bonusi pristižu za 3 znaka: Račun se puni do kraja juna, a jedan znak dobija najviše

Nasledstvo i bonusi menjaju budžet trima znakovima do kraja juna. Proverite da li ste na spisku i šta da uradite odmah.

Nasledstvo i bonusi nisu fraza za naslovnicu, već konkretna prilika koja se otvara za tri znaka Zodijaka do kraja juna. Jupiter radi u korist Raka, Device i Riba, a iznosi o kojima govorimo nisu sitne pare za kafu.

Tu su zaostale isplate, povraćaji dugova, premije s posla i pitanja zaostavštine koja godinama stoje u fioci. Ako pripadate jednom od ova tri znaka, postoji konkretna stvar koju treba da uradite pre 30. juna, a o njoj nešto kasnije.

Rak: stara papirologija konačno dobija epilog

Rakovi su mesecima čekali da se nešto pomeri oko porodične imovine ili zaostalog duga. Kraj juna donosi telefonski poziv ili e-mail koji menja sliku. Reč je o nasledstvu koje je zapelo u administraciji, najčešće vezano za nekretninu ili stariju štednju o kojoj se u porodici ćutalo.

Ako ste već angažovali advokata, sada je trenutak da ga pritisnete za rok. Ako niste, do petka napravite spisak dokumenata i pozovite matičara. Rakovi koji rade po ugovoru mogu da računaju na bonus koji nisu očekivali ovog kvartala, jer šef ispravlja propust iz prethodnog perioda.

Devica: bonusi koje ste zaslužili još u martu

Device su tip ljudi koji ćute i rade, a onda se čude zašto ih niko ne primećuje. Ovog juna se to menja. Neočekivani novac za znakove poput Device dolazi kroz ispravku starog obračuna, isplatu prekovremenih sati ili honorar koji je klijent „zaboravio“.

Postoji i druga linija prihoda, manje očigledna. Devicama se otvara mogućnost dodatnog posla preko poznanika, i to bez kucanja na vrata. Ne odbijajte poziv koji vam zvuči previše opušteno, baš tu je novac.

Šta tačno znači povoljan tranzit Jupitera za novac

Jupiter u povoljnom aspektu otvara polje finansija i širi prilike koje su do tada bile blokirane. Konkretno, ubrzava administrativne procese, donosi nove ponude i pomaže da zaostali iznosi konačno budu isplaćeni. Ne stvara novac ni iz čega, već odblokira ono što je već vaše.

Ribe: povraćaj duga koji ste otpisali

Ribe su pre godinu ili dve pozajmile nekome novac i tiho ga otpisale u glavi. Taj neko se javlja do kraja juna. Možda neće vratiti sve odjednom, ali prvi deo stiže, a sa njim i izvinjenje koje vam je trebalo više nego sama suma.

Drugi izvor je kreativan rad. Ribe koje se bave fotografijom, dizajnom, muzikom ili pisanjem dobijaju ponudu koja plaća bolje od prethodnih. Ne pristajte na prvu cifru koju vam ponude, tržište je trenutno na vašoj strani.

Konkretan korak pre 30. juna

Ovo je deo koji svi preskaču, a koji odlučuje da li će se finansijski dobitak pod Jupiterom zaista pretvoriti u novac na računu. Otvorite poslednji izvod, pronađite tri stavke koje ne razumete i pozovite banku. Statistika kaže da svaki peti građanin u Srbiji ima neku zaboravljenu uplatu, povraćaj ili dividendu. Jupiter pomaže, ali ne kuca on na vrata banke umesto vas.

Drugo, pošaljite poruku osobi koja vam duguje. Bez optužbi, bez emocija. Kratka rečenica, datum, iznos. Astrologija otvara vrata, vi morate da kročite.

Šta ne raditi dok stižu isplate, nasledstvo i bonusi

Ne trošite unapred. Najveća greška ovih znakova je da već potpišu rate na osnovu novca koji „mora da stigne“. Mora, ali ne uvek na datum koji ste zamislili. Sačekajte da novac sedne na račun, pa onda planirajte.

Druga zamka su pozajmice rodbini čim se pročuje da ste dobili nasledstvo. Recite da je deo blokiran do jeseni, i bićete mirni.

Koji od ova tri znaka ste vi i šta je poslednje što vam je stiglo a niste očekivali? Napišite u komentarima, zanima nas da li se astrologija poklapa sa onim što se već dešava

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