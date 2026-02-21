Sve se menja od 27. februara: 2 znaka kojima stiže vest o nasledstvu i novcu koji nisu očekivali

Nasledstvo i novac stižu kad se najmanje nadate. Od 27. februara dva znaka doživljavaju finansijski preporod života. Saznajte o kome je reč.

Svi čekamo taj jedan trenutak kada će se sreća okrenuti, zar ne? Nasledstvo i novac često zvuče kao scenario iz filma, ali zvezde su za kraj ovog meseca spremile scenario koji niko nije očekivao. Znam koliko je frustrirajuće kada radite, štedite, a novčanik je i dalje tanak. Međutim, od 27. februara energija se drastično menja.

Mnogi greše jer u horoskopu prate isključivo platu, pa im promiču datumi za vanredne dobitke. Suština nije u mesečnoj zaradi, već u neočekivanom novcu koji ‘pada s neba’, poput nasledstva ili starih dugova, a koji stiže tačno u dan. Planetarni aspekti koji se formiraju krajem meseca aktiviraju osmu kuću – polje tuđeg novca. To nije plata, to je nešto mnogo bolje.

Kome zvezde donose novac?

Bikovi i Škorpije su apsolutni favoriti ovog tranzita, jer im specifičan položaj Jupitera i Venere otvara vrata za neočekivane dobitke kroz stare porodične veze ili zaboravljena dugovanja.

Bikovi: Rešenje stambenog pitanja

Ako ste Bik, verovatno ste već digli ruke od nekog starog spora oko imovine. Slušajte me pažljivo. Upravo tu leži vaše nasledstvo i novac. Nije poenta u igranju lotoa. Stvar je u papirologiji koja je stajala u fioci godinama.

Prijatelj koji je Bik mi je nedavno rekao da je odustao od prodaje dedovine. Rekao sam mu da sačeka kraj februara. I znate šta? Upravo mu se javio kupac. Vama stiže vest koja direktno utiče na vaš bankovni račun. Nemojte ignorisati pozive sa nepoznatih brojeva ovih dana.

Škorpije: Povratak otpisanog duga

Za vas, Škorpije, situacija je još zanimljivija. Vama nasledstvo i novac dolaze kroz karmičku naplatu. Sećate se onog novca koji ste nekome pozajmili pre sto godina i oprostili se od njega? Ili možda investicije za koju ste mislili da je propala?

Spremite se za šok. Od 27. februara taj novac pronalazi put nazad do vas. Ali pazite, nemojte odmah sve potrošiti na luksuz. Ljudi često prave grešku i taj iznenadni priliv spiskaju za vikend. Iskoristite ovo da zakrpite rupe koje vas muče mesecima.

Kako da prepoznate priliku?

Nije sve u čekanju poštara. Morate biti proaktivni. Evo šta sam naučio prateći ovakve tranzite:

Proverite staru poštu i mejlove u spam folderu.

Javite se rođacima sa kojima se niste dugo čuli.

Pregledajte polise osiguranja koje ste možda zaboravili.

Ovo nije period za pasivnost. Nasledstvo i novac traže da im otvorite vrata. Univerzum vam šalje signal, ali vi morate da podignete slušalicu. Nemojte da vas strah od razočaranja spreči da proverite informacije.

Kakav je vaš osećaj za ovaj februar – da li ste već primetili neke neobične finansijske signale ili još uvek čekate čudo?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com