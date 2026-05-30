Nasledstvo ili bonusi stižu do kraja juna: 3 horoskopska znaka konačno imaju sreće s novcem

Nasledstvo ili bonusi menjaju budžet do kraja juna trima znacima, proverite da li ste na spisku i pripremite račun.

Nasledstvo ili bonusi do kraja juna zatvaraju dugu finansijsku pauzu trima znacima Zodijaka, i to ne kroz sitne uplate, već kroz iznose koji menjaju planove za leto.

Jupiter je još uvek u Raku i pravi nezgodne, ali izdašne aspekte sa Venerom u Biku. Prevod sa astrološkog na ljudski: novac koji čeka u fioci, kod advokata ili u kadrovskoj, konačno kreće ka pravom vlasniku.

Ne radi se o sitnim iznenađenjima. Radi se o sumama koje pokriju kredit, renoviranje kupatila ili ono putovanje koje stalno otkazujete.

Rak: papiri kod notara koji su čekali mesecima

Pripadnici znaka Raka prvi osećaju ovaj talas. Jupiter sedi tačno u vašem znaku i pravi pritisak na temu porodičnog nasleđa. Tetka koja je odugovlačila sa prepisom, deda koji je obećao njivu, stan koji je godinama u procesu ostavinske rasprave. Sve to se odjednom pokreće.

Do kraja juna možete očekivati konkretan papir u ruci. Rakovi rođeni između 22. juna i 3. jula imaju najjači aspekt. Savet je banalno jednostavan, a ljudi ga preskaču: ne trošite pre nego što stigne presuda. Najveće greške Rakovi prave kada već u glavi potroše novac koji još nije legao.

Devica: bonus koji niko nije najavio

Device dobijaju neočekivani novac kroz posao. Šef koji mesecima ćuti odjednom otvara koverat ili šalje obaveštenje iz kadrovske. Iznos će vas iznenaditi, jer ne odgovara onome što ste pregovarali na poslednjem razgovoru.

Razlog je prozaičan: neko je dao otkaz, neko je otišao u penziju, a vi ste pokrili posao bez priče. Sada stiže račun. Device koje rade u finansijama, IT sektoru ili državnoj upravi imaju realnu šansu na trinaestu platu pre vremena ili stimulaciju koja prelazi tri prosečne plate.

Šta znači Jupiter u Raku za finansije do kraja juna

Jupiter u Raku otvara kanal porodičnog i institucionalnog novca: nasledstvo ili bonusi, otpremnine, kredit, povraćaji poreza i isplate koje su zaglavljene u sistemu. Do kraja juna 2026. najjače pogađa Rakove, Device i Ribe.

Ribe: novac koji ste otpisali pre godinu dana

Ribe imaju najinteresantniji scenario. Vraća vam se nešto što ste već skinuli sa spiska. Pozajmica prijatelju za koju ste rekli da je propala. Sudski spor koji je trajao predugo. Polisa za koju ste mislili da ne važi.

Neptun u vašem znaku godinama je zamućivao papire, a sada se magla diže. Ribe rođene u prvoj dekadi marta trebalo bi da provere stare ugovore i imejlove. Ozbiljno, otvorite arhivu. Tu negde čeka iznos koji ste zaboravili.

Koji znak će dobiti najveći iznos

Ako gledamo čiste brojke, Devica vodi po veličini sume. Rak vodi po brzini isplate. Ribe vode po faktoru iznenađenja. Ali postoji jedna zamka koja se ponavlja iz tranzita u tranzit: ljudi koji čekaju nasledstvo ili bonuse najčešće potroše pola pre nego što stigne, kroz kredite i pozajmice „na sigurno“. Nemojte to da radite.

Šta uraditi pre nego što novac stigne

Tri konkretna koraka koja pomažu kada veliki priliv novca tek što nije pao na račun:

Otvorite zaseban štedni račun pre nego što suma stigne, da je ne pomešate sa tekućim troškovima

Proverite poresku obavezu, jer nasledstvo i bonusi imaju različit tretman, a kazne su veće od poreza

Sačekajte 30 dana pre velike kupovine, ovo je najteže pravilo i jedino koje stvarno štedi pare

Iznosi nisu zagarantovani u dinaru u groš, jer astrologija ne ispisuje uplatnice. Ali smer kretanja novca je jasan i vidi se kod sva tri znaka. Onaj ko je strpljiv do 30. juna, naplaćuje. Onaj ko zove advokata svaki dan i preti, kvari sopstveni tranzit.

Da li ste vi jedan od ova tri znaka i da li već osećate da se nešto pomera oko novca, ili ćete čekati kraj juna pa nam javiti u komentarima šta je stiglo

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com