Nastavak maja donosi težak karmički test za 3 znaka, spremite se za neočekivane pozive i susrete

Nastavak maja donosi neočekivane poruke ili susrete za Raka, Blizance, Škorpiju i Jarca. Karma ih sustiže, ali ovaj put ne vraćaju prošlost.

Neočekivani susreti ili pozivi mogu da stave ova 3 znaka pred karmički test. Nastavak maja donosi im težak period, iznenađenja i spoznaju da više nisu isti kao ranije.

Neke priče završe se tek onda kada nestane potreba da se postavi još jedno pitanje, pošalje još jedna poruka, ili proveri šta bi bilo da je nešto tada krenulo drugim putem.

Problem je što mnogi odnosi nikada ne nisu stigli do te tačke. Ostanu negde između kraja i mogućnosti da se ponovo otvore. Nastavak maja 2026. baš donosi takvu energiju.

Ulazak Merkura u Blizance pokreće komunikaciju koja je dugo stajala u mestu, dok konjunkcije Merkura i Urana donose neočekivane poruke, pozive i susrete koji dolaze bez najave.

Ako ste mislili da ste zatvorili jedno poglavlje, sada odjednom ponovo razmišljate o njemu, ali sada nastavak maja donosi poglede iz potpuno drugačije perspektive.

Nekim znacima horoskopa se vraća osoba, ili odnos koji nikada nije dobio šansu za pravi završetak. Međutim, ovaj put nije poenta u prostom vraćanju prošlosti, već u tome što ni ljudi više nisu isti kao ranije.

Rak – poruka ili susret koji deluje bezazleno, ali vraća emocije

Rakovima se vraća odnos koji je ostao emotivno otvoren mnogo duže nego što su hteli da priznaju sebi. To može biti osoba sa kojom nikada nisu uspeli da izgrade stabilan odnos, ali ni da preseku kontakt do kraja.

Kraj maja 2026. donosi poruku, ili susret koji u početku deluje bezazleno, ali vrlo brzo vraća emocije koje nisu nestale, iako su to možda mislili. Razlika je u tome što Rakovi sada mnogo jasnije vide šta ih je ranije povređivalo. I upravo zato prvi put imaju priliku da otvoreno razgovaraju, bez idealizovanja druge strane.

Škorpija – neko davno zaboravljen vraća se u vaš život

Kod Škorpija prošlost se vraća kroz odnos koji je prekinut naglo, ili bez pravog objašnjenja. Neko ko je nestao, povukao se, ili ostavio mnogo neizgovorenih stvari, sada ponovo ulazi u njihov životni prostor.

To ne mora odmah da znači pomirenje, ali znači da dolazi razgovor koji su dugo čekali. Problem je što Škorpije u početku pokušavaju da sakriju koliko ih taj povratak zapravo pogađa.

Međutim, nastavak maja donosi trenutak u kojem postaje nemoguće ostati potpuno hladan prema nečemu što nikada nije zaista završeno.

Jarac – bivši poslovni partner, najverovatnije

Kod Jarčeva osoba iz prošlosti vraća se kroz posao, obavezu, ili situaciju koju nisu povezivali sa emocijama. To može biti bivši partner sa kojim ponovo moraju da sarađuju, osoba koju sreću u potpuno drugačijim okolnostima, ili kontakt koji se obnavlja zbog praktičnih razloga.

Ali upravo ta “slučajnost” pokreće pitanje koje su dugo gurali u stranu: da li su neke stvari završili samo zato što je trenutak tada bio pogrešan.

Jarčevi sada mnogo manje razmišljaju o tome kako nešto izgleda spolja, a mnogo više o tome šta zaista osećaju kada ta osoba ponovo uđe u njihov život.

Blizanci – jedna kratka poruka budi osećanja

Kod Blizanaca sve počinje jednom porukom. Ne mora biti dugačka niti posebno emotivna. Dovoljno je da probudi osećaj da iza nje postoji mnogo više nego što piše.

Osoba koja se vraća dolazi u trenutku kada Blizanci već pokušavaju da krenu dalje. Upravo zato cela situacija sada deluje mnogo ozbiljnije nego što bi im delovala da se dogodila ranije.

Kraj maja 2026. kod njih ne donosi samo povratak kontakta. Donosi pitanje da li su ikada zaista zatvorili to poglavlje, ili su samo naučili da žive bez odgovora.

