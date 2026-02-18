Srećan period nastupa za ova 3 znaka: Sunce ulazi u Ribe!

Sa Suncem u Ribama naglašava se unutrašnji osećaj sigurnosti. Nastupa srećan period za Ribe, Škorpije i Rakove.

Sunce ulazi u Ribe 18. februara, čime počinje sezona ovog vodenog znaka. Nastupa srećan period za ova tri horoskopska znaka.

Sa Suncem u ovom vodenom znaku naglašava se unutrašnji osećaj sigurnosti i sposobnost da ideje pretočite u konkretne rezultate.

Posebno snažan astrološki trenutak stiže 20. februara, kada se Saturn i Neptun susreću u Ovnu, aspekt koji podstiče hrabre odluke i pretvaranje dugogodišnjih planova u realnost, naročito na polju novca.

Sunce u Ribama u astrologiji simbolizuje osetljivost, intuiciju i duboku povezanost sa unutrašnjim svetom. Sunce u Ribama donosi pozitivan period za Ribe, Rakove i Škorpije. Nastupa srećan period za ove znakove.

Bekstvo u svet snova

Ljudi rođeni sa Suncem u ovom znaku često imaju bogatu maštu, izraženu empatiju i sposobnost da razumeju emocije drugih. Privlače ih umetnost, muzika, duhovnost i sve što im omogućava da pobegnu iz grube svakodnevice u svet snova i inspiracije.

Duboka saosećajnost

Njihova priroda je blaga, saosećajna i često sklona idealizmu, pa ponekad mogu da zanemare realnost ili sopstvene granice. Ipak, upravo ta duboka osećajnost daje im sposobnost da budu veliki sanjari, iscelitelji i stvaraoci, ljudi koji unose toplinu, razumevanje i nežnost u svet oko sebe.

Sunce će boraviti u Ribama do 20. marta 2026. godine.

