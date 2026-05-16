Nazire se konačno kraj teškim vremenima za 3 znaka tokom naredne nedelje, samo ne donosite važne odluke

Nazire se konačno kraj teškim vremenima za Raka, Ovna i Vodoliju naredne nedelje. Samo nemojte da donosite prebrze zaključke i važne odluke.

Nazire se konačno kraj teškim vremenima tokom nedelje od 18. do 24. maja 2026. godine. kada je svaki horoskopski znak još uvek pod moćnim energijama subotnjeg mladog Meseca u Biku.

Mars i Venera menjaju znake u ponedeljak. Mars u Biku formira prelep aspekt sa Venerom u Raku, čineći početak nedelje mirnim. Sunce ulazi u Blizance 20. maja, gde ostaje do 22. jula. Očekujte da će se razgovor i druženje pojačati, zajedno sa novim idejama, pa čak i putovanjima. Sezona Blizanaca je obično prijateljsko vreme kada se osećamo radoznalije u mnogim oblastima.

Venera pravi kvadrat sa Neptunom 21. maja, što može biti zbunjujući tranzit kada je u pitanju ljubav i novac, pa je najbolje da ne donosite važne odluke ili prebrzo zaključujete u četvrtak. 22. maja, Sunce je u konjunkciji sa Uranom u Blizancima, prvi put smo doživeli ovaj tranzit posle 84 godine!

Ovo je nepredvidiva energija i nepredvidiv dan, ali možete očekivati da ćete stvari gledati na nove načine. Merkur se istog dana poravnava sa Saturnom, pružajući preko potreban uticaj uzemljenja koji pomaže ovim astrološkim znakovima da krenu napred.

1. Rak – odvojite se od onih koji vas ne podržavaju

Možda ćete morati da stvorite distancu sa nekim i kažete ne ove nedelje. Ako je to slučaj, Rakovi, ne brinite, samo to uradite. Iako prvih nekoliko dana u nedelji počinju dobro, generalno je nedelja pomešana sa promenljivijim energijama koje se pojačavaju 19. maja.

Zbog kvadrata Meseca u utorak, možete se osećati sukobljeno u vezi sa sopstvenim ranjivostima i koliko delite sebe ili o sebi u partnerstvima. Duboko ukorenjene anksioznosti često izlaze na površinu u danima poput ovog i možete osetiti da se vaša sopstvena emocionalna sigurnost dovodi u pitanje ili testira.

Međutim, ta izazovna vremena počinju da se završavaju kada se ove nedelje odvojite od onih koji su teški ili vas ne podržavaju. Možda ne zauvek, ali za sada. Ako je potrebno, govorite sa namerom i nemojte upadati u pasivno-agresivni režim. Ponekad nije lako, ali ako vam vaš osećaj u stomaku govori jedno, a neko drugi govori nešto drugo, verujte svom osećaju ili intuiciji.

2. Ovan – fokusirajte se na sebe i svoje samopoštovanje

Izlazite iz perioda veoma visoke energije sa Marsom i nekoliko drugih planeta u vašem znaku, Ovnu. Kako Mars ove nedelje ulazi u Bika, moraćete da usporite i pazite na trošenje, posebno na impulsivno trošenje koje se može povezati sa osećajem praznine kada je u pitanju energija.

Iako ste osoba koja se kreće, ovo se ne može održati zauvek. Promene na planetama vas podstiču da usporite i odvojite malo vremena za sebe, umesto da se nosite sa pregorevanjem na nezdrave načine, posebno dodatnim trošenjem. Fokusiranje na sopstveno samopoštovanje, umesto da ga vežete za materijalne predmete ili spoljne uticaje, dobar je način da se teška vremena okončaju.

Ključ je da ove nedelje usvojite sporiji i stabilniji stav, iako to nije vaša norma. Možda ćete želeti da odbijete dodatne zadatke koji će vas ostaviti iscrpljenijim. Zakažite malo vremena za odmor i radite na listi obaveza koje su vam prioritetne. Druge stvari mogu da sačekaju.

3. Vodolija – prvo saberite svoje misli pa odgovorite

Ove nedelje nazire se konačno kraj teškim vremenima, ali ćete verovatno morati da se nosite sa nekim ličnim problemima. Posebno onima kod kuće, jer Mars, planeta sukoba, ulazi u vaš kućni sektor, a konjunkcija Sunca i Urana je u vašoj kući partnera. Da ne pogoršavam stvari, energija mladog Meseca u Biku nije bila sinhronizovana sa vama, što vaš fokus stavlja na kućne stvari tokom narednih nekoliko nedelja.

Možda ćete se suočiti sa sukobima sa partnerima ove nedelje. Ako nemate romantičnog partnera, ovo bi moglo ukazivati na nekoga sa kim redovno komunicirate, poput cimera. Možda ćete morati da postavite jasne granice sa drugima. Izrazite sva osećanja i ideje koje imate i ne dozvolite da se frustracija nagomila i pretvori u bes.

Ako dođe do svađe, udaljite se na neko vreme pre nego što odgovorite i saberete svoje misli. Pristupite svakom neslaganju na način rešavanja problema umesto da krivite nekoga. Ovo je dobra nedelja da provedete neko vreme sami.

