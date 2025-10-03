Ne izlaze kada temperatura padne ispod 10 stepeni: Ovi horoskopski znaci najteže podnose hladnoću

Zimske temperature i sneg došli su neočekivano već početkom oktobra, i mnogima se ne izlazi iz kuće dok pada kiša i temperatura se spusti ispod 10 stepeni, ali nekim znacima horoskopa to najteže pada.

Mnogi teško podnose niske temperature, a astrolozi ističu da su neki horoskopski znakovi posebno osetljivi na hladnoću i češće se žale tokom zime.

Rak

Rakovi kao vodeni znakovi posebno osećaju vremenske promene; zima im stvara nelagodu i često preferiraju toplinu doma, pa izbegavaju izlaske kad temperature padnu ispod nule.

Vaga

Vage vole udobnost i sklad, pa im hladnoća brzo smeta; često se žale i traže dodatne slojeve odeće čak i kada drugi misle da nije hladno.

Ribe

Ribe su sanjarske i osetljive, bolje funkcionišu u toplijim i prijatnijim uslovima; hladni dani čine ih mrzovoljnijim i bez energije, pa često biraju više slojeva i tople napitke.

Škorpija

Iako deluju snažno, Škorpioni retko priznaju nelagodu, ali zimi pokazuju povećanu razdražljivost i sklonost povlačenju u zatvorene prostore kako bi se zaštitili od hladnoće.

Ko najbolje hladnije uslove

Suprotno navedenima, vatreni i zemljani znakovi poput Jarca, Bika i Lava obično bolje podnose niske temperature; Jarac, kojim vlada Saturn, čak može preferirati hladnije vreme.

Praktični saveti za osetljive znakove

Astrolozi preporučuju jačanje imuniteta, redovno kretanje, održavanje topline u stanu, nošenje slojevite odeće i česte tople napitke kao jednostavne mere za lakše podnošenje zime.

Bez obzira na horoskopski znak, otpornost na hladnoću je individualna i zavisi od zdravstvenog stanja, fizičke aktivnosti i navika u ishrani.

